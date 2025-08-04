«Гордорстрой» объявил, когда в Минске начнут строить ещё один мост через железную дорогу

Опубликовано: 04.08.2025 13:13 , Обновлено: 04.08.2025

Власти Минска запланировали начать строительство путепровода над железной дорогой, который соединит Центральный и Фрунзенский районы столицы, в первом квартале 2026 года. Об этом на оперативном совещании в Мингорисполкоме сообщил директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев.

По его словам, проектные работы по этому объекту будут завершены в текущем году. «Также занимаемся освобождением площадки под стройку в районе торгового дома „Ждановичи“», — заявил руководитель предприятия. [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?ll=27.448235%2C53.934944&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=15.66” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

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Напомним, путепровод должен связать столичные улицы Колесникова и Ратомскую, пересекая Молодеченское направление Белорусской железной дороги.

«Благодаря ему не надо будет из западных кварталов, например, Домбровки, Масюковщины, выезжать на МКАД, чтобы переехать в район торгового дома „Ждановичи“, улицы Тимирязева, проспекта Победителей. При появлении путепровода не будет необходимости задействовать кольцевую», — говорил директор предприятия «Минскинжпроект» Алексей Говорко в марте 2025 года.

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Кроме того, Сергей Панев рассказал о ходе работ на других крупных столичных объектах. Так, по его словам, ремонт путепровода между проспектом Независимости и улицей Московской вышел на финишную прямую.

«Монтаж металлического пролётного строения уже выполнен почти на 95%. <…> В сентябре-октябре выполним устройство железобетонной плиты, гидроизоляции и слоёв асфальтобетонного покрытия. Задачу по открытию движения мы понимаем, осознаём и выполним в установленные сроки», — заявил директор «Гордорстроя».

Также, как он заявил, продолжается проектирование расширения Долгиновского тракта. Реализация первых двух очередей проекта — на участке от проспекта Машерова до улицы Орловской — начнётся в этом году. Третий этап, от Орловской до Долгиновского тракта, включая кольцевое движение, планируют начать в начале следующего года.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о планах «Гордорстроя» касательно третьего транспортного кольца в Минске.

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