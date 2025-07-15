Глава "Гордорстроя" пообещал третье кольцо в Минске. Какие районы свяжет?

Опубликовано: 15.07.2025 16:27 , Обновлено: 15.07.2025

Директор государственного предприятия "Гордорстрой" Сергей Панев 15 июля поделился "амбициозными планами" по строительству третьего автомобильного кольца в Минске (МКАД), рассказав, какие районы столицы, согласно планам, должна связать новая кольцевая.

Рассказывая о новых проектируемых объектах “Гордорстроя” - единого госзаказчика бюджетного строительства и реконструкции инженерно-транспортной инфраструктуры белорусской столицы, Панев упомянул расширение Долгиновского тракта и третью кольцевую.

“Есть амбициозные планы работать над третьим кольцом - соединить такие районы, как Фрунзенский и Центральный, Октябрьский и Московский. Все это в разработке, будет реализовано”, - процитировало руководителя госагентство БЕЛТА.

Точных сроков реализации проекта МКАД-3, а также на каком этапе разработки он находится, Панев не уточнил, но рассказал о ходе реализации других проектов. Так, самый ожидаемый из них сейчас - ремонт моста между проспектом Независимости и улицей Московской, из-за которого центр Минска регулярно встаёт в пробках.

По словам Панева, сейчас там меняют пролетные схемы и в целом работы идут по ранее намеченному плану, сроки сдачи проекта не переносили.

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“Хотим всю железную дорогу пройти одним металлическим пролетным строением и тем самым обеспечить безопасную эксплуатацию и подмостового пространства, и самого мостового строения. Эти работы также планируем закончить к концу нынешнего года”, - рассказа Панев.

Ещё один мост - через реку Свислочь - ремонтирую сейчас на улице Голодеда. Там только закончили демонтаж старых конструкций и приступили к ремонту опор, после чего начнут возводить балка. Рабочие рассчитывают закончить реконструкцию и открыть движение на данном участке также до конца года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о четвёртой кольцевой в Минске в очередной раз заговорили в конце мая этого года после новости о дате старта строительства четвёртой линии минского метрополитен. Судя по официальным планам городских властей, та должна пройти по большей части под вторым автомобильным кольцом, что вызвало волну дискуссий в Сети, в ходе которой высказывались альтернативные и, по мнению авторов, более рациональные варианты, в том числе, пустить по третьему проектируемому кольцу скоростной трамвай.

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