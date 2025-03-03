Проектировщики анонсировали строительство нового путепровода в Минске. Где именно?

Опубликовано: 03.03.2025 21:12 , Обновлено: 03.03.2025

Директор коммунального проектного предприятия "Минскинжпроект" Алексей Говорко 3 марта анонсировал строительство в столице путепровода недалеко от рынка "Ждановичи". В частности, по плану, он соединит улицы Колесникова и Ратомскую.

По словам Говорко, уже начались предпроектные работы. “Благодаря ему [путепроводу. - прим. ред.] не надо будет из западных кварталов, например, Домбровки, Масюковщины, выезжать на МКАД, чтобы переехать в район торгового дома “Ждановичи”, улицы Тимирязева, проспекта Победителей. При появлении путепровода не будет необходимости задействовать кольцевую”, - считает директор предприятия.

Сроки строительства моста он не озвучил. “Мы должны учесть железную дорогу, которую нельзя останавливать, этот выезд обязательно должен функционировать в двухпутном исполнении без малейших перерывов. Это стратегически важно”, - [link href=“https://belta.by/regions/view/v-minske-pojavitsja-puteprovod-kotoryj-soedinit-ulitsy-kolesnikova-i-ratomskuju-699889-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Говорко госагентство БелТА.

Еще глава “Минскинжпроекта” пообещал учесть при строительстве нового путепровода геологию и высокий уровень грунтовых вод, “чтобы не было подтоплений”.

Ранее Telegraf.news писал, что с наступлением весны минские дорожники решили приступить к ремонту дорог, нанесению разметки, уборке улиц и устранению ям. Об этом рассказали представители «Горремавтодора» и «СМЭП Мингорисполкома». Как оказалось, у дорожников есть свой план борьбы с весенними потопами под названием «Посейдон».

«У нас есть план „Посейдон“» — Минские дорожники озвучили новый список улиц, где должны переложить асфальт