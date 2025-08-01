Глава "Белтехосмотра" предложил поменять "не совсем удобные для клиентов" диагностические станции на "цифровые"

Опубликовано: 01.08.2025 10:48 , Обновлено: 01.08.2025

Директор "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский заявил, что большинство диагностических станций, работающих сегодня в Беларуси," не в полной мере отвечают современным требованиям" и "не совсем удобны для клиентов". Он рассказал, какой, по его мнению, должна быть современная диагностическая станция.

Ленчевский напомнил, что система гостехосмотра начала развиваться в Беларуси более 20 лет назад и тогда диагностические станции открывались, как правило, на базе предприятий, которые выполняли перевозку пассажиров и грузов.

“На мой взгляд, они не в полной мере соответствуют сегодняшним требованиям и не совсем удобны для клиентов”, - завил глава “Белтехосмотра”.

В качестве образцового примера, на который, по его мнению, следовало бы ориентироваться другим станциям, он привёл открытую недавно диагностическую станцию гостехосмотра в Могилеве. Он назвал её “уникальным объектом” и перечислил её достоинства:

использование современных каркасных технологий с высокими теплоизоляционными характеристиками (сэндвич-панели трехслойной конструкции);

новейшее оборудование для диагностики транспортных средств;

автоматизированные системы управления объектом;

интеграция инновационных систем диагностики транспортных средств с автоматизированным анализом данных;

наличие на территории станции дополнительных услуг, таких как мойка самообслуживания, зарядная станция для электромобилей;

высокий уровень инклюзивности: пандусы, адаптированные санузлы для людей с ограниченными возможностями, зоны отдыха для клиентов с детьми.

По словам Ленчевского, на этой станции весь процесс от подачи документов, заезда на линию и до получения документа организован в цифровом формате, и такой опыт уже перенимают другие диагностические станции.

“Информация с приборов сразу передается в компьютерную базу, на основании этого формируется электронная диагностическая карта, и информация передается в нашу информационную систему. Мы аккумулируем, храним и предоставляем эти данные заинтересованным госорганам и организациям. Таким образом мы реализовали возможность электронной административной процедуры для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории Республики Беларусь”, - объяснил Ленчевский, как работает “цифровая” станция в интервью госагентству БЕЛТА.

Новость Телеграф

В чём конфликт интересов “Белтехосмотра” с перевозчиками?

В то же время глава “Белтехосмотра” заявил о “конфликте интересов” с перевозчиками, у которых также есть собственные станции ТО. Ленчевский высказался за развитии более разветвлённой сети станций “Белтехосмотра”, как независимого экспертного предприятия. Сейчас в сети всего 21 станция, тогда как у перевозчиков по всей стране открыто порядка 120 ведомственных диагностических станций.

“На наш взгляд, здесь есть определенный конфликт интересов, и международный опыт свидетельствует о том, что гостехосмотром должны заниматься независимые эксперты, которым наше предприятие фактически и является”, - заявил Ленчевский.

Новую диагностическую станцию в Могилёве она назвал “образцом, к чему нужно стремиться” и выказал надежду на то, что в Беларуси будет принята отдельная государственная программа по развитию сети современных независимых станций, которые “объективно и качественно” будут проверять транспортные средства.

“Это, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения и на доверие клиентов”, - подчеркнул Ленчевский.

Ранее Telegraf.news рассказал, что каждый седьмой автомобиль (14%), который приехал на диагностическую станцию в июне этого года, не смог получить «дазвол» с первого раза.

В июне белорусы стали чаще проваливать техосмотр. Что неисправно в 4 из 10 не прошедших его авто?