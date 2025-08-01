Telegraf.news
ru

Глава "Белтехосмотра" предложил поменять "не совсем удобные для клиентов" диагностические станции на "цифровые"

Глава "Белтехосмотра" предложил поменять "не совсем удобные для клиентов" диагностические станции на "цифровые"
Подпишитесь на Телеграф:

Директор "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский заявил, что большинство диагностических станций, работающих сегодня в Беларуси," не в полной мере отвечают современным требованиям" и "не совсем удобны для клиентов". Он рассказал, какой, по его мнению, должна быть современная диагностическая станция.

Ленчевский напомнил, что система гостехосмотра начала развиваться в Беларуси более 20 лет назад и тогда диагностические станции открывались, как правило, на базе предприятий, которые выполняли перевозку пассажиров и грузов.

“На мой взгляд, они не в полной мере соответствуют сегодняшним требованиям и не совсем удобны для клиентов”, - завил глава “Белтехосмотра”.

В качестве образцового примера, на который, по его мнению, следовало бы ориентироваться другим станциям, он привёл открытую недавно диагностическую станцию гостехосмотра в Могилеве. Он назвал её “уникальным объектом” и перечислил её достоинства:

  • использование современных каркасных технологий с высокими теплоизоляционными характеристиками (сэндвич-панели трехслойной конструкции);
  • новейшее оборудование для диагностики транспортных средств;
  • автоматизированные системы управления объектом;
  • интеграция инновационных систем диагностики транспортных средств с автоматизированным анализом данных;
  • наличие на территории станции дополнительных услуг, таких как мойка самообслуживания, зарядная станция для электромобилей;
  • высокий уровень инклюзивности: пандусы, адаптированные санузлы для людей с ограниченными возможностями, зоны отдыха для клиентов с детьми.

По словам Ленчевского, на этой станции весь процесс от подачи документов, заезда на линию и до получения документа организован в цифровом формате, и такой опыт уже перенимают другие диагностические станции.

“Информация с приборов сразу передается в компьютерную базу, на основании этого формируется электронная диагностическая карта, и информация передается в нашу информационную систему. Мы аккумулируем, храним и предоставляем эти данные заинтересованным госорганам и организациям. Таким образом мы реализовали возможность электронной административной процедуры для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории Республики Беларусь”, - объяснил Ленчевский, как работает “цифровая” станция в интервью госагентству БЕЛТА.

Новость Телеграф

В чём конфликт интересов “Белтехосмотра” с перевозчиками?

В то же время глава “Белтехосмотра” заявил о “конфликте интересов” с перевозчиками, у которых также есть собственные станции ТО. Ленчевский высказался за развитии более разветвлённой сети станций “Белтехосмотра”, как независимого экспертного предприятия. Сейчас в сети всего 21 станция, тогда как у перевозчиков по всей стране открыто порядка 120 ведомственных диагностических станций.

“На наш взгляд, здесь есть определенный конфликт интересов, и международный опыт свидетельствует о том, что гостехосмотром должны заниматься независимые эксперты, которым наше предприятие фактически и является”, - заявил Ленчевский.

Новую диагностическую станцию в Могилёве она назвал “образцом, к чему нужно стремиться” и выказал надежду на то, что в Беларуси будет принята отдельная государственная программа по развитию сети современных независимых станций, которые “объективно и качественно” будут проверять транспортные средства.

“Это, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения и на доверие клиентов”, - подчеркнул Ленчевский.

Ранее Telegraf.news рассказал, что каждый седьмой автомобиль (14%), который приехал на диагностическую станцию в июне этого года, не смог получить «дазвол» с первого раза.

В июне белорусы стали чаще проваливать техосмотр. Что неисправно в 4 из 10 не прошедших его авто?

Темы: