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В июне белорусы стали чаще проваливать техосмотр. Что неисправно в 4 из 10 не прошедших его авто?

В июне белорусы стали чаще проваливать техосмотр. Что неисправно в 4 из 10 не прошедших его авто?
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«Белтехосмотр» отчитался о результатах проверок автомобилей в июне. Каждый седьмой автомобиль (14%), который приехал на диагностическую станцию, не смог получить «дазвол» с первого раза.

Главной «болячкой» автомобилей белорусов, как и месяцем ранее, по данным «Белтехосмотра», остались именно тормоза. На них пришлось 41,9% всех отказов в допуске (в мае было 41,8%). По сути, почти каждая вторая неисправность, которую находят на техосмотре, связана с тормозами.

Фото: gto.by
Фото: gto.by

В целом же список основных проблем, из-за которых водителям приходится ехать на повторную проверку, практически не изменился:

ПоказательМай 2025Июнь 2025Динамика
Общие показатели
Всего выдано разрешений>174 000149 495Снижение
Доля ТС, не прошедших ТО с 1-го раза13,9%14,0%+0,1 п.п. ▲
Причины отказов (доля от всех неисправностей)
1. Тормозные системы41,8%41,9%+0,1 п.п. ▲
2. Внешние световые приборы24,5%25,2%+0,7 п.п. ▲
3. Двигатель7,4%6,9%-0,5 п.п. ▼
4. Рулевое управление5,3%5,1%-0,2 п.п. ▼
5. Элементы комплектации4,7%4,9%+0,2 п.п. ▲
6. Прочие проверки5,0%4,8%-0,2 п.п. ▼
7. Стекла, обтекатели и т.п.3,9%3,5%-0,4 п.п. ▼
8. Элементы ходовой части3,2%3,1%-0,1 п.п. ▼
9. Колеса и шины2,2%2,5%+0,3 п.п. ▲
10. Кузов (кабина)1,8%2,0%+0,2 п.п. ▲
11. Контроль зеркал0,05%0,07%+0,02 п.п. ▲

В «Белтехосмотре» также напомнили, что всё лето действует прямой запрет на использование шипованной резины. Автомобили с такими шинами техосмотр не пройдут по определению.

В то же время в июне белорусы стали проходить техосмотр заметно реже. Организация выдала около 149,5 тыс. разрешений, что почти на 25 тысяч меньше, чем в мае.

Фото: gto.by
Фото: gto.by

При этом услугой электронной записи на «Е-Паслуга» воспользовались 2 673 автовладельца. А без заезда на станцию разрешение смогли получить 259 владельцев совсем новых авто.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в одной из областей Беларуси ГАИ предложила скидки на техосмотр.

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