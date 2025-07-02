В июне белорусы стали чаще проваливать техосмотр. Что неисправно в 4 из 10 не прошедших его авто?

📊 Анализ

Опубликовано: 02.07.2025 10:47 , Обновлено: 02.07.2025

«Белтехосмотр» отчитался о результатах проверок автомобилей в июне. Каждый седьмой автомобиль (14%), который приехал на диагностическую станцию, не смог получить «дазвол» с первого раза.

Главной «болячкой» автомобилей белорусов, как и месяцем ранее, по данным «Белтехосмотра», остались именно тормоза. На них пришлось 41,9% всех отказов в допуске (в мае было 41,8%). По сути, почти каждая вторая неисправность, которую находят на техосмотре, связана с тормозами.

Фото: gto.by

В целом же список основных проблем, из-за которых водителям приходится ехать на повторную проверку, практически не изменился:

Показатель Май 2025 Июнь 2025 Динамика Общие показатели Всего выдано разрешений >174 000 149 495 Снижение Доля ТС, не прошедших ТО с 1-го раза 13,9% 14,0% +0,1 п.п. ▲ Причины отказов (доля от всех неисправностей) 1. Тормозные системы 41,8% 41,9% +0,1 п.п. ▲ 2. Внешние световые приборы 24,5% 25,2% +0,7 п.п. ▲ 3. Двигатель 7,4% 6,9% -0,5 п.п. ▼ 4. Рулевое управление 5,3% 5,1% -0,2 п.п. ▼ 5. Элементы комплектации 4,7% 4,9% +0,2 п.п. ▲ 6. Прочие проверки 5,0% 4,8% -0,2 п.п. ▼ 7. Стекла, обтекатели и т.п. 3,9% 3,5% -0,4 п.п. ▼ 8. Элементы ходовой части 3,2% 3,1% -0,1 п.п. ▼ 9. Колеса и шины 2,2% 2,5% +0,3 п.п. ▲ 10. Кузов (кабина) 1,8% 2,0% +0,2 п.п. ▲ 11. Контроль зеркал 0,05% 0,07% +0,02 п.п. ▲

В «Белтехосмотре» также напомнили, что всё лето действует прямой запрет на использование шипованной резины. Автомобили с такими шинами техосмотр не пройдут по определению.

В то же время в июне белорусы стали проходить техосмотр заметно реже. Организация выдала около 149,5 тыс. разрешений, что почти на 25 тысяч меньше, чем в мае.

Фото: gto.by

При этом услугой электронной записи на «Е-Паслуга» воспользовались 2 673 автовладельца. А без заезда на станцию разрешение смогли получить 259 владельцев совсем новых авто.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в одной из областей Беларуси ГАИ предложила скидки на техосмотр.

Новость Телеграф