В июне белорусы стали чаще проваливать техосмотр. Что неисправно в 4 из 10 не прошедших его авто?
«Белтехосмотр» отчитался о результатах проверок автомобилей в июне. Каждый седьмой автомобиль (14%), который приехал на диагностическую станцию, не смог получить «дазвол» с первого раза.
Главной «болячкой» автомобилей белорусов, как и месяцем ранее, по данным «Белтехосмотра», остались именно тормоза. На них пришлось 41,9% всех отказов в допуске (в мае было 41,8%). По сути, почти каждая вторая неисправность, которую находят на техосмотре, связана с тормозами.
В целом же список основных проблем, из-за которых водителям приходится ехать на повторную проверку, практически не изменился:
|Показатель
|Май 2025
|Июнь 2025
|Динамика
|Общие показатели
|Всего выдано разрешений
|>174 000
|149 495
|Снижение
|Доля ТС, не прошедших ТО с 1-го раза
|13,9%
|14,0%
|+0,1 п.п. ▲
|Причины отказов (доля от всех неисправностей)
|1. Тормозные системы
|41,8%
|41,9%
|+0,1 п.п. ▲
|2. Внешние световые приборы
|24,5%
|25,2%
|+0,7 п.п. ▲
|3. Двигатель
|7,4%
|6,9%
|-0,5 п.п. ▼
|4. Рулевое управление
|5,3%
|5,1%
|-0,2 п.п. ▼
|5. Элементы комплектации
|4,7%
|4,9%
|+0,2 п.п. ▲
|6. Прочие проверки
|5,0%
|4,8%
|-0,2 п.п. ▼
|7. Стекла, обтекатели и т.п.
|3,9%
|3,5%
|-0,4 п.п. ▼
|8. Элементы ходовой части
|3,2%
|3,1%
|-0,1 п.п. ▼
|9. Колеса и шины
|2,2%
|2,5%
|+0,3 п.п. ▲
|10. Кузов (кабина)
|1,8%
|2,0%
|+0,2 п.п. ▲
|11. Контроль зеркал
|0,05%
|0,07%
|+0,02 п.п. ▲
В «Белтехосмотре» также напомнили, что всё лето действует прямой запрет на использование шипованной резины. Автомобили с такими шинами техосмотр не пройдут по определению.
В то же время в июне белорусы стали проходить техосмотр заметно реже. Организация выдала около 149,5 тыс. разрешений, что почти на 25 тысяч меньше, чем в мае.
При этом услугой электронной записи на «Е-Паслуга» воспользовались 2 673 автовладельца. А без заезда на станцию разрешение смогли получить 259 владельцев совсем новых авто.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в одной из областей Беларуси ГАИ предложила скидки на техосмотр.