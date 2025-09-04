Глава БАА предупредил о расширении «неорганизованного ввоза» некоторых авто в Беларусь

Опубликовано: 04.09.2025 12:02 , Обновлено: 04.09.2025

Председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода заявил о расширении "неорганизованного ввоза" в страну некоторых видов авто. Речь о легковых автомобилях, оснащенных гибридной силовой установкой, доля которых начала снижаться в объёме официальных дилерских продаж.

Сославшись на данные экспертов “БАА-Консалт”, Варивода заявил, что рынок дилерских продаж гибридов в Беларуси сейчас “теряет свои позиции, уступая место рынку “неорганизованного ввоза” физическими лицами”. Глава БАА связал это в том числе с новыми правилами ввоза в страну таких авто для юридических лиц.

По сути, белорусы стали чаще ввозить гибриды самостоятельно, а не покупать у официальных дилеров, из-за принципиально разных условий сертификации, которые вступили в силу в августе этого года. По мнению Вариводы, при сохранении этих условий такие тенденции ещё больше проявятся в 2026 году.

В целом же дилерские продажи новых легковушек, согласно свежей статистике БАА, в августе сократились на 2,7%, по сравнению с июлем, и на 8% - по сравнению с августом 2024 года. А вот если сравнивать объём продаж за период с января по август 2024 года, то по итогам августа 2025 года рынок дилерских продаж, наоборот, показал прибавку в 16,9%.

По словам Вариводы, такая “разнонаправленная динамика” также говорит об “изменении тренда в развитии рынка дилерских продаж”, произошедшем этим летом.

“С высокой долей вероятности на финише года мы увидим отрицательную динамику при сравнении помесячных продаж и замедление роста рынка продаж нарастающим итогом с начала года. При этом годовые продажи дилеров БАА могут оказаться на уровне показателей предыдущего года”, - дал свой прогноз глава БАА.

[inf]Согласно статистике БАА за август 2025 года:

Доля легковых авто белорусского производства выросла на 5,5% (относительно августа 2024 года). Теперь на белорусские легковушки приходится порядка 54,4% общего рынка дилерских продаж.

Доля импортных авто, в том числе китайских марок из России, рухнула в пять раз - не более 1% от общего рынка в августе.

Доля импорта из-за пределов Евразийского экономического союза (в основном китайские бренды) - за год выросла с 15,6% до 23,0%.

Доля российских национальных марок снизилась до 21% (минус 8% за год).

Доля электромобилей выросла до 21,5% (годом ранее - всего 8,1%).[/inf]

Ранее Варивода предсказал, что новые правила сертификации легковых авто с ДВС и гибридов приведут к росту цен на авто в Беларуси, но пока этого не наблюдается.

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“Предложение на рынке дилерских продаж по-прежнему превышает потребительский спрос, что во многом обеспечивает стабильный уровень цен”, - объяснил Варивода и привёл данные Национального статистического комитета, согласно которым потребительские цены на рынке легковых автомобилей в Беларуси в январе-июле 2025 года выросли всего на 1,35%.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что, по мнению Министерства промышленности Беларуси, что корректировка процедуры ввоза в страну легковых авто “создаст условия для насыщения рынка безопасными и экологически чистыми современными транспортными средствами”.

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