Где в Беларуси дешевле летние шины - на рынке или в интернете? Узнали, какие упали в цене на 20%

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Опубликовано: 20.03.2023 12:02 , Обновлено: 20.03.2023

Сезонный азиотаж на летние шины наступит в Беларуси в 2023 году в конце марта - начале апреля. Однако уже сейчас понятно, какая резина будет в продаже этой весной. Кстати, цены на авторынках и Интернете отличаются значительно.

Портал av.by сообщил, что этой весной летние шины подешевели по сравнению с 2022 годом. А это значит, что белорусы смогут сэкономить до 20% на покупке резины. Продавцы объясняют это постановлением Совмина «О системе регулирования цен».

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По словам продавцов на авторынках, одна шина российского бренда Cordiant 195/65 R15 обойдется около 105 рублей. А вот Кormoran или Nokian из дальнего зарубежья все ещё есть в продаже, но цена на них уже 140 рублей. Резину Continental тоже можно найти на прилавках, правда, стоить они будут уже 190—200 рублей. Готовы на такие траты?

Также никуда не исчезли из продажи сербские Tigar, Kormoran, Taurus и турецкие Petlas.

“В основном белорусы предпочитают Cordiant и Belshina. Россиянам же сильнее нравятся китайские бренды — и подобных предложений на рынке хватает. С большего же спрос остался таким же, каким и был”, - передает av.by слова одного из продавцов.

Кстати, если посмотреть на цены в интернет-магазинах, то на привозные шины они часто ниже именно на авторынках. Разница доходит до 30 рублей с одной штуки! Но не на все. А вот “Белшина” дешевле в Интернете.

[info_b]Полностью репортаж читайте на av.by, кликнув по этой [link href=“https://av.by/news/ludi-pridut-cherez-nedelyu-kak-shinniki-vstrechayut-sezon-2023-na-rynke” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link]. Там и цены есть в сравнении.[/info_b]

С какими шинами не пройдёте техосмотр?

Ранее Телеграф сообщил, что в Белтехосмотре рассказали, что уже с наступлением марта в Беларуси можно ездить на летних шинах. Однако, если вы хотите поставить старые или восстановленные, то нужно соблюсти несколько условий. Иначе техосмотр не пройдёте.

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Самые лучшие шины? Появился рейтинг

Тем временем, на изнеженном Западе, где не слышали про “Белшину”, составили рейтинг самой надёжной резины.

Компания J.D. Power опросила 32 151 владельца автомобилей 2021—2022 модельных годов в США. Там спрашивали про плавность хода, износ и управляемость машины. В итоге появился рейтинг удовлетворенности водителей.

В премиальном сегменте резина Michelin набрала 833 баллов, Goodyear - 818 баллов, а Bridgestone - 810 баллов.

Среди владельцев простых легковых автомобилей больший балл набрали Pirelli (828), Michelin (827 баллов) и BFGoodrich (825 баллов).