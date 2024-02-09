ГАИ Беларуси объявила массированную четырехдневную отработку двух республиканских трасс. А когда возьмутся за такси?

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Опубликовано: 09.02.2024 12:34 , Обновлено: 15.11.2024

Госавтоинспекция в преддверии выходных объявила традиционные рейдовые мероприятия: в двух областях инспекторы решили объединить усилия для массированной отработки республиканской трассы, а в других регионах пообещали повышенное внимание автомобилям такси, парковкам, а также пешеходам без фликеров.

Массированная отработка республиканских трасс с 9 по 12 февраля

Массированная отработка двух автомобильных дорог республиканского значения стартует в пятницу, 9 февраля: ГАИ Минской области пообещала взяться за трассы Р-28 и М-1. Причем отработка последней не ограничится одним регионом: инспекторы Витебской области также пообещали уделить повышенное внимание “местам концентрации ДТП” и “аварийно-опасным участкам” этой трассы.

В ГАИ Минской области пояснили, что трасса М-1 “Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки)”, по итогам анализа аварийности за январь 2024 года, оказалась самой “аварийной”: там было зарегистрировано 4 серьёзных аварии, в результате которых погиб один человек и трое получили серьёзные травмы. Столь же “аварийно опасной” инспекторы признали дорогу Р-28 “Минск-Молодечно”, где за этот период произошло 3 ДТП, в которых погибли два человека, а один - серьёзно травмирован.

Отработку этих трасс в Минской области пообещали проводить до 12 февраля, а их коллеги в Витебской области - до 11 февраля. Особое внимание решили уделить следующим грубым нарушениям ПДД, которые, по словам инспекторов, являются “основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями”:

вождение в состоянии алкогольного опьянения,

вождение безправа управления транспортными средствами,

нарушения правил перевозки пассажиров (в особенности несовершеннолетних),

несоблюдение скоростного режим,

нарушения правил маневрирования,

не предоставление преимущества пешеходам.

Пообещали инспекторы и “не оставить без внимания” и самих пешеходов, особенно, в тёмное время суток.

Рейды по пешеходам на Могилёвщине

О подобных рейдах в отношении пешеходов, пренебрегающих фликерами в тёмное время суток 9 февраля отчиталась Госавтоинспекция Костюковичского РОВД Могилёвской области, показав оперативные кадры.

“В целях профилактики наездов на уязвимых участников дорожного движения побеседовали с местными жителями и напомнили об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток при движении по проезжей части или обочине. Также правоохранители рассказали, какая ответственность предусмотрена за игнорирование требований Правил дорожного движение об использовании световозвращающих элементов”, - рассказали в ГАИ и пообещали продолжить подобные рейды по области.

“Повышенное внимание безопасности уязвимых участников дорожного движения” ГАИ Могилёвщины пообещала с 5 по 11 февраля . Водителей же инспекторы призвали “проявлять особое внимание” при подъезде к пешеходным переходам и “не забывать уступать дорогу”.

[info_b]Напомним, согласно статье 18.20 КоАП Беларуси, нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (сегодня это 40 - 120 рублей).[/info_b]

Кроме того, в ГАИ призвали белорусов при обнаружения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов “сообщать их местоположение по телефону 102”.

Рейды по такси в двух городах Беларуси

Сразу в двух белорусских городах - Минске и Гомеле - ГАИ с 9 февраля объявилакомплекс профилактических мероприятий под названием “Такси” - “в целях снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения”. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома пообещали привлечь к рейдам коллег из транспортной инспекции и других контролирующих органов.

“Инспекторы уделят особое внимание техническому состоянию автомобиля, правилам перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, а также пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности на передних и задних сиденьях при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном такими удерживающими устройствами”, - заявили в ГАИ Минска.

Рейды там пообещали проводить до 14 февраля , а в Гомеле - до 15 февраля.

Рейды по парковкам в Минске

Кроме того, в ГАИ Минска отчитались о ходе рейдовых мероприятий по парковкам в Партизанском районе столицы, которые проводятся фактически на регулярной основе. В ходе таких рейдов инспекторы стремятся выявлять нарушителей, оставляющих свои авто на местах, специально выделенных для инвалидов.

“К сожалению, на дорогах нередко можно встретить водителей, которые вопреки требованиям ПДД паркуют свои транспортные средства на местах, предназначенных для инвалидов. Зачастую поясняют это тем, что “очень спешили” и некогда было искать другое парковочное место, в числе объяснений также – чтобы “по-быстрому сбегать в магазин и уехать”. Такие нарушения показывают неуважительное и эгоистичное отношение к людям с ограниченными возможностями”, - подчеркнули в ГАИ.

Ранее Телеграф рассказывал, что сотрудники Госавтоинспекции показали, чем белорусы мотивируют неправильную парковку, в которой их уличили правоохранители во время патрулирования дорог. На видео, опубликованном в официальном телеграм-канале УВД Гродненского облисполкома, нарушители, сидя в патрульном авто, не пытаются отрицать факт правонарушения, а лишь перечисляют причины, которые, по их мнению, могут служить оправданием припаркованному в неположенном месте авто. Впрочем, от штрафов это их вряд ли спасёт. А сколько базовых может за это грозить?

«Понимаю!.. Понимаю!» — В ГАИ показали, как объясняют белорусы неправильную парковку. Какой штраф?