ГАИ поставила белорусам "задачу" на новую рабочую неделю

Опубликовано: 11.02.2024 19:26 , Обновлено: 11.02.2024

ГАИ Минска обратилась к взрослым белорусам с просьбой выполнить одну задачу. По словам представителей Госавтоинспекции, родители должны в очередной раз "обратить внимание детей на безопасное поведение на дороге".

В ведомстве напомнили, что обучить детей безопасному поведению на дороге - общая задача. “От нас зависит, как дети в дальнейшем будут вести себя в качестве участников дорожного движения”, - заявили там.

В Госавтоинспекции составили список правил, который может обезопасить детей по дороге из и в школу:

выбирайте такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков;

объясняйте ребенку, что даже на пешеходных переходах нужно быть очень внимательным и осторожным;

следите за тем, чтобы ребенок вовремя выходил в школу, тогда можно избежать ошибок, допускаемых из-за нехватки времени;

обязательно закрепите на одежде ребенка световозвращающие элементы, чтобы он “светился” издалека и водители могли его вовремя заметить.

В ГАИ попросили родителей показывать пример своим детям все время. А также обращать внимание ребенка “на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, учите их наблюдать за дорогой и предвидеть опасности”.

Ранее Телеграф сообщил, что опытные водители знают, что сигналить на дороге, когда вздумается, недопустимо. В ГАИ напомнили, в каких случаях звуковой сигнал допустим, а когда он может обернуться штрафом и даже лишением прав. И чем его можно заменить.

«Вводит в ступор» – в ГАИ рассказали, когда звуковой сигнал может довести до лишения прав