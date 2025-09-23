ГАИ "запретила" белорусам выходить на пешеходные переходы в этих случаях. Водителей попросили включать аварийку

Опубликовано: 23.09.2025 11:18 , Обновлено: 23.09.2025

В ГАИ Минска предупредили, что в столице и не только началась настоящая осень. А значит пришли дожди, которые могут привести к повышению опасности на проезжей части.

В связи с установившей погодой в Госавтоинспекции пешеходов предупредили, чтобы не ввходили на проезжую часть, в том числе на пешеходные переходы, “не убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться”.

Водителям же рекомендовали останавливаться и включать аварийку, “в случае отсутствия возможности продолжить движение” из-за ливня. При этом белорусов попросили не ставить машины под деревьями.

“В сложных погодных условиях необходимо включить ближний свет фар или габаритные огни. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в специальных удерживающих устройствах”, - напомнили в ведмостве.

Ранее Telegraf.news писал, что в метеорологическом ТГ-канале “Метеовайб” сообщили, что в понедельник, 22 сентября, в Беларуси наступил “последний летний день”. А дальше жителям страны нужно приготовиться к похолоданию из-за прихода полярного фронта.

Последний «летний день»? Синоптики объявили о похолодании до -3°C и приходе в Беларусь полярного фронта