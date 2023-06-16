ГАИ запланировала "негласные ночные рейды" с 16 по 19 июня. Кого пообещали ловить днём по всей Беларуси?

Опубликовано: 16.06.2023 13:29 , Обновлено: 16.06.2023

В белорусской Госавтоинспекции в преддверии выходных рассказали, кому инспекторы будут уделять особо пристальное внимание на дорогах в ближайшие дни. Так, с 16 по 19 июня пообещали провести негласные рейдовые мероприятия в вечернее и ночное время, но и днём пообещали не ослаблять "усиленный контроль".

Ночные рейды с 16 по 19 июня запланировали в Минске. В них пообещали задействовать методы негласного и смешанного контроля, видеорегистраторы и прочие средства фото- и видеофиксации. Целью этих рейдовых мероприятий станут водители каршеринговых транспортных средств, рассказали в ГАИ Минска.

Кого ГАИ возьмёт “под усиленный контроль” в выходные?

Между тем, в МВД Беларуси сообщили, что с пятницы, 16 июня, сотрудники ГАИ начнут принимать “дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности” и в таком “усиленном режиме” будут работать все выходные. В МВД предупредили, что наряды ДПС на дорогах будут ориентироваться главным образом на выявление водителей (как автомобилей, так и мотоциклов), севших за руль в нетрезвом состоянии или без права управления транспортным средством.

Кроме того, в МВД сообщили об усилении патрулей в зонах отдыха граждан - там инспекторы ГАИ будут в числе прочего следить за соблюдением правил остановки и стоянки, а также за безопасным движением и выходом из транспортных средств, особенно детей.

В числе прочих частых правонарушений, которые будут контролировать ГАИ, в МВД назвали следующие:

соблюдение скоростного режима

соблюдение правил обгона и проезда пешеходных переходов

соблюдение ПДД велосипедистами

соблюдение пешеходами правил передвижения на средствах персональной мобильности

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Ранее об усилении патрулей и “массированной отработке” аварийно-опасных участков дорог на грядущих выходных заявили во всех областных управлениях Госавтоинспекции.

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