ГАИ решила отправить патрули к АЗС по всей Минской области. Кого из водителей будут проверять?

Опубликовано: 08.07.2024 20:11 , Обновлено: 08.07.2024

В ГАИ объявили, что с 9 по 11 июля, в будни, на всех дорогах Минской области проведут профилактическую акцию. Экипажи Госавтоинспекции пошлют к АЗС и не только.

Там уточнили, что в первую очередь будут искать пьяных за рулём, хотя акцию назвали “Трезвый водитель”.

Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя? Вот какой штраф грозит белорусам за вождение в нетрезвом виде в 2024 году

“Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительных заведений, АЗС и других, особенно работающих в круглосуточном режиме. Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, в рамках которых будет осуществляться контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств”, - пообещали в ГАИ.

Там напомнили, что пьяное вождение - это “одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения”. Ведь по данным ГАИ, С начала 2024 года в Минской области уже задержали 1209 водителей в состоянии опьянения, “что указывает на недисциплинированность и безответственность водителей”.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 января 2024 года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в размере 4 000 рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года. Но есть наказания и похуже.

Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя? Вот какой штраф грозит белорусам за вождение в нетрезвом виде в 2024 году