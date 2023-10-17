ГАИ показала видео маневра, за который пригрозила лишать прав. Белорусы часто его совершают

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2023 15:43 , Обновлено: 17.10.2023

В ГАИ Могилевской области показали результат видеосъёмки (видимо, той самой "скрытной", о которой недавно предупреждала), где виден маневр, за который инспекторы пригрозили лишением прав. Такой финт частенько делают белорусские водители, когда думают, что их никто не видит.

Нарушение было совершено 16 октября 63-летним водителем, но его заметили сотрудники Госавтоинспекции. Мужчину оперативно остановили и привлекли к административной ответственности за создание “авариной обстановки на улице Крупской в Могилеве”.

На видеоролике видно, что микроавтобус Volkswagen “в нарушение правил дорожной разметки”, развернулся в неположенном месте, да ещё и перестроился перед машиной (пассажиры которой все это снимали на видео) в правый крайний ряд.

“За допущенные нарушения мужчине грозит лишение права управления”, - рассказали в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что инспекторы ГАИ вышли практически по всей Беларуси на “скрытную” охоту на нарушителей. Для этого в Госавтоинспекции решили использовать машины без ведомственной окраски, а ещё скрытые камеры и фотофиксацию.

До 30 октября масштабные проверки в режиме “негласного и смешанного контроля” планируют провести на дорогах Минской, Гродненской и Гомельской областей.

Ещё в трёх регионах Беларуси начались рейды с камерами. Кто попадет в ГАИшный «Сам себе режиссер» до 30 октября?