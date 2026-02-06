ГАИ решила установить красно-зелёные лазеры на трассах М1 и М4

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Опубликовано: 06.02.2026 08:08 , Обновлено: 06.02.2026

На республиканских трассах М1 (Брест - Минск - граница Российской Федерации) и М4 (Минск - Могилев) Госавтоинспекция в этом году планирует установить систему лазерного оповещения с зелёным и красным сигналами. С её помощью инспекторы намерены бороться с распространённой проблемой, которая нередко становится причиной серьёзных ДТП.

Новую лазерную систему планируют внедрить в рамках профилактики ДТП. Её главное предназначение - привлечение внимания водителей, чтобы те не засыпали за рулём. Аварии по этой причине на белорусских дорогах случаются, увы, не редко.

Как сообщил начальник УВД Миноблисполкома Андрей Любимов, всего на 2026 год власти региона согласовали три структурные подпрограммы, которые призваны усовершенствовать и повысить безопасность дорожного движения. В рамках этих программ, как передало госагентство БЕЛТА, планируется реализовать 288 инженерных решений:

установить новые дорожные ограждения на разделительных полосах на участке общей протяженностью не менее 33,22 км,

оборудовать наружным освещением 63 пешеходных перехода,

обустроить пять кольцевых развязок,

установить 11 светофорных объектов на аварийно опасных пешеходных переходах и перекрестках.

[inf]Согласно официальной статистике за прошлый год, на дорогах Минской области было зарегистрировано 741 авария. В них погибли 115 человек, ещё 823 получили травмы различной степени тяжести.

За это время в ходе рейдов ГАИ выявила более 319 тыс. нарушений ПДД: 53,9 тыс. - со стороны пешеходов и велосипедистов (в том числе 9,3 тыс. - нетрезвых), ещё 2,2 тыс. случаев - с нетрезвыми водителями, которые стали виновниками 60 ДТП, в которых погиб 21 человек и 65 получили травмы.[/inf]

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Как именно будет выглядеть система лазерного оповещения, в ГАИ не уточнили, но нечто подобное уже можно встретить на дорогах Казахстана. Первый лазерный комплекс появился прошлой осенью на трассе Астана - Темиртау, возле села Ошаганды в Карагандинской области. В результате водителей там встречает вот такое “лазерное шоу”.

Кстати, в прошлом году белорусская инспекция отличилась сразу несколькими новациями, призванными усилить внимание водителей во время движения. Так, в Гомельской области появился участок трассы с “эффектом мерцания”, а в Витебской области - «шериф-балки», имитирующие огни проблесковых маячков патрульной машины ГАИ.

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