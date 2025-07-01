"Особенно круто на поворотах!" - ГАИ внедрила на одной из белорусских дорог эффекты мерцания

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Опубликовано: 01.07.2025 15:08 , Обновлено: 01.07.2025

Белорусская Госавтоинспеция ГАИ рассказала об очередной новинке в оснащении белорусских дорог - трассе с "эффектом мерцания". Первый участок, который будет подавать водителю дополнительные сигналы в тёмное время суток, появился в Гомельской области.

Оборудовали инновационными LED-маячками один из участков на 8 километре трассы Р-39 “Рогачёв – Жлобин”. Там прямо в дорожное полотно установили специальные светодиодные светильники, которые обозначают границу осевой и краевой линий разметки. Каждый из них оснащен солнечной панелью и с наступлением темноты начинает ярко светиться, повышая заметность разметки даже в условиях полной темноты, тумана или дождя.

Как пояснили в официальном Telegram-канале органов внутренних дел Гомельщины, работают LED-маячки полностью автономно, при этом их можно синхронизировать через GPS-модули, включив один из двух режимов:

эффект “Следования” - когда свет плавно “бежит” вдоль полосы, наглядно показывая направление движения;

эффект “Мерцания” - когда все маячки мигают одновременно, привлекая внимание водителя к важному участку.

“Это особенно круто на поворотах!” - заявили правоохранители и наглядно продемонстрировали, как это выглядит в живую.

В УВД Гомельщины заверили, что сами светильники очень прочные. Они установлены заподлицо с покрытием, а их высота составляет всего 5-6 мм, что не мешает движению транспорта и уборке снега. Расстояние между маячками – около 4-5 метров, что позволяет создавать четкую светящуюся линию.

Также в светильниках предусмотрено тактильное предупреждение. При наезде на светильник краевой линии водитель, как утверждают правоохранители, услышат “отчетливый шумовой эффект”, который станет для него дополнительным сигналом: “Ты съезжаешь с дороги! Вернись в полосу!”

Таким необычным образом в ГАИ рассчитывают повысить видимость разметки ночью и в непогоду и снизить риска съезда авто с дороги и лобовых столкновений.

К слову, это не единственная «инновация» от ГАИ за последнее время. Как ранее рассказывали журналисты Telegraf.news, на трассе М-1 в Витебской области теперь «повышают бдительность» водителей необычными устройствами-имитаторами.