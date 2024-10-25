ГАИ решила пропустить через "Фильтр" водителей в одной области Беларуси, в другой - скрытно следить за обгонами и скоростью

Опубликовано: 25.10.2024 16:15 , Обновлено: 25.10.2024

Белорусская Госавтоинспекция решила усилить контроль на дорогах страны в ближайшие выходные. С пятницы по воскресенье дополнительные наряды будут пристально следить за водителями как в открытую, так и негласно и в смешанном режиме. В каждой области страны у инспекторов на этот раз свои "предпочтения" - где-то потоки авто пропустят через "Фильтр", где-то будут скрытно следить за тем, как водители соблюдают правила обгона и скоростной режим, где-то по трассам пустят "Стрелу".

“Фильтр” на Могилёвщине

Так, в Могилёвской области с 25 по 28 октября ГАИ пообещала взять под прицел две основные категории нарушителей - нетрезвых водителей и бесправников. Наряды ДПС пообещали направить на аварийно-опасные участки дорог.

“В том числе будет организовано проведение профилактического мероприятия “Фильтр”, - предупредили в областной ГАИ, не уточнив при этом точный район спецмероприятия.

[info_b]О том, как работают “Фильтры” ГАИ, мы рассказывали в материале, который можно прочесть по ссылке.[/info_b]

Скрытые рейды на Гродненщине

Тем временем их коллеги в Гродненской области решили в эти выходные сделать акцент на профилактике дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями. Причём усиленный контроль пообещали как на оживлённых республиканских трассах, так и на дорогах местного значения.

Как и на Могилёвщине, пристальнее всего решили следить за нетрезвыми водителями и тех, у кого нет прав, пообещав организовать для этого негласный и смешанный контроль.

“Особое внимание уделено превышению скоростного режима и нарушениям правил обгона, чтобы снизить вероятность опрокидываний транспорта”, - пояснили в ГАИ.

“Отработка” аварийно-опасных участков на Гомельщине

В Гомельской области, как сообщал ранее Telegraf.news, 25 и 26 октября будут “отрабатывать” аварийно опасные участки следующих дорог:

Р-35 «Калинковичи – Брагин – Комарин – граница Украины»,

Р-43 «Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи».

Помимо водителей там решили уделить внимание и пешеходам и велосипедистам, пообещав разъяснять им “важность использования световозвращающих элементов и одежды повышенной видимости” в темное время суток.

ГАИ объявила «отработку» дорог в двух областях Беларуси. Куда пообещали отправить «Стрелу»?

“Стрела” на дорогах Минщины

В свою очередь на Минщине на дороги пообещали выпустить наряды спецподразделения “Стрела” МВД и сотрудников специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ Минской области.

Целью этих рейдов с применением гласного и смешанного контроля в ГАИ назвали профилактику дорожно-транспортного травматизма и выявление правонарушений.