ГАИ Минщины показала, за что штрафует во время "фильтров". Останавливают всех?

Опубликовано: 06.10.2024 13:47 , Обновлено: 06.10.2024

Госавтоинспекция Минской области провела в субботу, 5 октября, специальное мероприятие "Фильтр" на дороге Н-9033 в агрогородке Сеница. Посмотрели, как инспекторы проводят подобные "фильтры", кого останавливают и за что штрафуют.

Суть подобных “фильтров”, которые время от времени устраивают инспекторы на дорогах, в поголовной, а не выборочной проверке водителей всех транспортных средств. Для этого на отрабатываемый участок дороги направляют сразу несколько экипажей дорожно-постовой службы (ДПС).

Так, утром 5 октября на трассе под Сеницей собралось сразу пять машин ГАИ, новость о чём в скором времени разлетелась по локальным чатам автомобилистов (скриншот сообщений опубликовал портал pristalica.by).

Скриншот pristalica.by

Впрочем, даже несмотря на то, что некоторых водителей предупредили об инспекторах на дороге, ГАИ удалось “отфильтровать” нескольких нетрезвых водителей и бесправников - именно эти две категории были главной целью рейдового мероприятия. Тех, кого поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения или без действующих водительских прав, от управления авто отстранили, а их машины отправили на штраф-стоянку.

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На нетрезвых водителей, как сообщил районный портал, составили административные протоколы по ч.1 ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь. Кстати, санкция по данной статье для нарушителя отличается, в зависимости от тяжести опьянения:

от 0,3 до 0,8 промилле включительно - лишение прав на 3 года и штраф в 100 базовых величин (сегодня это 4000 рублей),

свыше 0,8 промилле – лишение прав на 5 лет и штраф в 200 базовых (то есть 8000 рублей сегодня).

[info_b]Если в течение года водитель вновь попадётся пьяным за рулём, ему грозит уже уголовная ответственность и конфискация данного транспортного средства, независимо от того, принадлежит ли оно ему или нет.[/info_b]

Отметим, что “фильтры” на дорогах ГАИ Беларуси устраивает регулярно. В ходе таких мероприятий инспекторы имеют право перекрыть дорогу, оставив только одну полосу, или заузить полосы специальными конусами, вынуждая водителей снизить скорость и остановиться. Проверки чаще всего проводят на выходных, и даже на скоростных трассах.

ГАИ на дорогах по всей Беларуси стала устраивать «фильтры». Кто попадается?