ГАИ объявила "отработку" дорог в двух областях Беларуси. Куда пообещали отправить "Стрелу"?

Опубликовано: 24.10.2024 21:08 , Обновлено: 24.10.2024

Госавтоинспекция Минщины предупредила водителей о "массированной отработке аварийно опасных участков автодорог" в Дзержинском и Узденском районах. Рейды запланировали на 25 и 26 октября. Просто "отработку" таких же участков двух трасс объявила также ГАИ Гомельщины на эти же даты.

Цель рейдов на Минщине - профилактика дорожно-транспортного травматизма и выявление правонарушений. Инспекторы пообещали применять гласный и смешанный контроль за соблюдением участниками дорожного движения ПДД. На эти рейды запланировали привлечь сотрудников специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ Минской области и спецподразделение «Стрела» МВД.

Под “особым вниманием” стражей дорог - автодороги и улицы населенных пунктов, где высок риск наездов на пешеходов и велосипедистов. Вот за какими нарушениями пообещали проследить:

управление машиной в состоянии опьянения,

управление без прав,

непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах,

нарушение правил перевозки пассажиров, в первую очередь несовершеннолетних,

нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами, особенно в темное время суток.

“Также усилен контроль за соблюдением водителями скоростных режимов и использованием ремней безопасности”, - добавили в ГАИ Минщины.

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“Отработка” трасс на Гомельщине

А в Гомельской области ГАИ запланировала 25 и 26 октября “отработать аварийно опасные участки” следующих дорог:

Р-35 «Калинковичи – Брагин – Комарин – граница Украины»,

Р-43 «Граница РФ – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи».

Стражи дорог пообещали контроль за теми же нарушениями, что и ГАИ Минщины, а также проследить за соблюдением правил обгона. В своей работе инспекторы запланировали использовать гласный, негласный и смешанный контроль и “разъяснять” пешеходам и велосипедистам “важность использования световозвращающих элементов и одежды повышенной видимости” в темное время суток.

Ранее Telegraf.news писал, что на 25 октября Госавтоинспекция запланировала республиканскую профилактическую акцию, в рамках которой инспекторы пообещали прийти в трудовые коллективы, школы и вузы для “разъяснительных бесед”. В ГАИ рассказали, кто окажется в центре внимания профилактической акции не только на рабочих местах, но и на дорогах по всей стране.

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