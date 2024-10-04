ГАИ решила на выходных выпустить "Стрелу" на дороги Беларуси. Кто будет в "приоритете"?

Опубликовано: 04.10.2024 10:27 , Обновлено: 04.10.2024

С пятницы, 4 октября, и на протяжении всех выходных Госавтоинспекция пообещала усилить контроль на дорогах по всей Беларуси, в том числе, направить дополнительные экипажи спецподразделения дорожно-патрульной службы "Стрела" в отдельные районы. Инспекторы предупредили, что обращать внимание будут не только на водителей авто, но и на мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов.

Особое внимание инспекторы пообещали уделить безопасности на дорогах в тёмное время суток, призвав пешеходов и велосипедистов обязательно использовать фликеры и надевать одежду “повышенной видимости”, а водителей авто - проявить повышенное внимание при проезде лесных массивов, где на дорогу внезапно могут выскочить дикие животные, а мотоциклистов - дополнительно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Впрочем, в приоритете в выходные будет другая категория участников дорожного движения, а именно - нетрезвые водители и бесправники. Их инспекторы пообещали отстранять от управления авто. Для пресечению грубых нарушений ПДД экипажи “Стрелы” пообещали направить с “наиболее аварийные районы”.

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Столичная ГАИ дополнительно объявилапрофилактическую акцию “Скорость” с 4 по 6 октября , пообещав “активную работу” инспекторов по “выявлению и пресечению нарушений водителями скоростных режимов”. “Особое внимание” пообещали уделить:

водителям мототранспорта,

автомобилей такси,

маршруткам,

каршеринговым авто.

Кроме того, УГАИ ГУВД Мингорисполкома предупредили о возможном ухудшении погодных условий, что также может потребовать и от водителей, и от пешеходов повышенного внимания на дорогах.

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“При выборе безопасной скорости важно учитывать дорожные и погодные условия, видимость в направлении движения, состояние транспортного средства. Необходимо постоянно следить за обстановкой, не отвлекаться, избегать резких перестроений и предвидеть возможные опасности при совершении маневров”, - подчеркнули в ГАИ.

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