ГАИ решила на два часа перекрыть трассу М1 под Минском в разгар рабочего дня

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Опубликовано: 16.05.2024 14:39 , Обновлено: 16.05.2024

Госавтоинспекция Минского района предупредила водителей о том, что в эту пятницу, 17 мая, участок трассы М-1 "Брест - Минск – Граница Российской Федерации" перекроют на два часа. В ГАИ призвали водителей "отнестись с пониманием" к работе правоохранителей и спланировать время и маршруты движения в указанный период.

Ограничить движение инспекторы решили ради следственного эксперимента - “для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии”.

В УВД Миноблисполкома указали точный участок трассы М1, на которой запланированы спецмероприятия правоохранительных органов: это 364-й километр трассы «Брест - Минск – Граница Российской Федерации», недалеко от посёлка. Привольный Минского района. Ограничить движение на этом участке для всех видов транспорта и на всех полосах в направлении Бреста пообещали на два часа: с 12:00 до 14:00 .

ГАИ Минска объявила совместные с милицией рейды на дорогах столицы. А что на Витебщине и кому приготовиться?

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 16 по 19 мая ГАИ Минска решила провести совместные с милицией общественной безопасности (МОБ) “профилактические мероприятия” на дорогах столицы, а из-за репетиций праздничного парада пообещали каждые вторник и четверг в определённых районах столицы вводить временные ограничения на движение всех видов транспорта — для обеспечения проезда колонн военной техники.

Каждый вторник и четверг. Минобороны предупредило об ограничении движения в Минске из-за колонн военной техники. Где именно?