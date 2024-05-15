Каждый вторник и четверг. Минобороны предупредило об ограничении движения в Минске из-за колонн военной техники. Где именно?

Опубликовано: 15.05.2024 08:21 , Обновлено: 15.05.2024

Министерство обороны Беларуси предупредило жителей Минска о том, что в ближайшие четыре недели на улицах города можно будет встретить колонны военной техники. В связи с этим каждые вторник и четверг в определённых районах столицы будут вводить временные ограничения на движение всех видов транспорта.

Как сообщили в ведомстве, первые ограничения на улицах Минска введут уже в этот четверг, 16 мая . Там пояснили, что это связано с репетициями праздничного парада, который планируют организовать в День Независимости Республики Беларусь (его в стране отмечают 3 июля).

В рамках репетиций тренировки пеших “парадных” коробок будут проводить на плацу военной комендатуры в Уручье, а тренировки механизированной колонны запланированы на аэродроме “Липки”. По маршруту движения колонн решили, как это делали и в предыдущие годы, перекрывать движение.

В Минобороны заранее озвучили маршруты движения колонн военной техники:

Механизированная колонна на гусеничном ходу на аэродром “Липки” будет следовать по бетонной дороге в районе улицы Основателей, далее пересекать улицу Франциска Скорины и уходить в лес по грунтовой дороге в районе гаражного кооператива “Седюнг”.

Колонна колесной техники из военного городка “Уручье” будет следовать по улице Основателей, затем по улице Скорины и внешнему кольцу столичной кольцевой, а затем уходить на аэродром “Липки”.

Выдвигаться из военного городка “Уручье” колонны планируют каждый вторник в 5:00 , поэтому полное ограничение движения по маршруту начнут вводить с 4:50 и до прохождения колонн (ориентировочно, на это потребуется порядка 50 минут ). Возвращаться колонны будут по четвергам, в 20:00 , по тому же маршруту, но в обратном направлении. Полное ограничение движения в эти дни по маршруту планируют начинать вводить с 19:50.

[info_b]Исходя из сообщения ведомства, ограничений на указанных улицах Минска следует ждать 21, 23, 28, 30 мая, а также 4, 6, 11 и 13 июня. [/info_b]

Начальник военной автомобильной инспекции Минской военной комендатура подполковник Артём Чикида призвал водителей “учитывать эту информацию при выборе маршрута движения” в указанные дни.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 10 мая Александр Лукашенко освободил генерал-майора Виктор Гулевича от должности начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси — первого заместителя министра обороны.

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