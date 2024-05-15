ГАИ Минска объявила совместные с милицией рейды на дорогах столицы. А что на Витебщине и кому приготовиться?

Опубликовано: 15.05.2024 22:12 , Обновлено: 15.05.2024

Госавтоинспекция Минска рассказала о проведении совместных с милицией общественной безопасности (МОБ) "профилактических мероприятий" на дорогах столицы с 16 по 19 мая. Запланировали организовать дежурство возле пешеходных переходов и не только. А на Витебщине ГАИ объявила "усиленный контроль" за соблюдением скоростных режимов водителями.

Как отметили в Госавтоинспекции Минска, под контролем инспекторов в первую очередь будут уязвимые участники дорожного движения, к которым относятся велосипедисты, пешеходы, в том числе на средствах персональной мобильности. Все дело в “благоприятных погодных условиях”: на улице тепло - люди активнее пользуются электросамокатами, велосипедами.

Кроме МОБ, в дежурстве инспекторам столичной Госавтоинспекции помогут также представители добровольной дружины и активисты БРСМ, рассказали в ведомстве. Запланировали патрулировать пешеходные переходы, аварийно-опасные участки дорог, а также контролировать соблюдение правил проезда пешеходных переходов автомобилистами.

В Витебской области инспекторы дорожно-патрульной службы пообещали проконтролировать соблюдение водителями скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, а также проезда пешеходных переходов и перекрестков.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в этом году на трассах Минской области запланировали установить дополнительные камеры контроля средней скорости транспортных средств. По словам председателя Минского облисполкома Александра Турчина, сейчас рассматривают вопрос установки дополнительных камер на пяти трассах Минщины.

В ГАИ Минской области пообещали поставить больше камер средней скорости. Стал известен список мест