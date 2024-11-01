ГАИ решила 4 дня подряд перекрывать центральные улицы Минска. Вот список и график «мероприятий»

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Опубликовано: 01.11.2024 13:06 , Обновлено: 01.11.2024

Инспекторы УГАИ ГУВД Мингорисполкома предупредили об ограничении движения на столичных улицах в период со 2 по 5 ноября в связи с проведением мероприятий по дрифту. В пресс-службе ведомства опубликовали график и попросили учитывать данную информацию при выборе маршрута, а также проявлять осторожность и соблюдать ПДД.

В связи с проведением мероприятий в центральной части города в ГАИ предупредили об ограничении движения транспорта на следующих участках:

2 ноября:

с 6:30 до 12:00 – по ул. Кирова;

с 11:00 до 18:00 – по кольцу пл. Старого Аэропорта.

3 ноября:

с 6:30 до 11:00 – по ул. Ленина от ул. Интернациональной до ул. Немиги, по пр-ту Победителей от ул. Немиги до пешеходного перехода вблизи дома №2;

с 10:00 до 16:00 – по ул. Комсомольской от пересечения с ул. Карла Маркса до ДК им. Дзержинского, по пр-ту Независимости от здания КГБ до пересечения с ул. Ленина;

с 15:00 до 18:00 – по пр-ту Независимости от пересечения с ул. Комсомольской до пересечения с ул. Энгельса, по ул. Ленина от пересечения с ул. Карла Маркса до магазина заезда на дворовую территорию дома №6.

4 ноября:

с 8:30 до 12:00 – по ул. Кирова от дома №17 до дома №35, по ул. Комсомольской от ул. Карла Маркса до ул. Кирова;

с 12:00 до 14:30 – по ул. Комсомольской от ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Революционной, по ул. Революционной от ул. Комсомольской до ул. Городской Вал;

с 15:00 до 18:00 – по ул. Сторожевской от ул. Старовиленской до дома №33/2.

5 ноября:

с 7:00 до 9:30 – по ул. Жасминовой от пересечения с ул. Петра Мстиславца до второго пересечения с ул. Петра Мстиславца, по ул. Жасминовой от второго пересечения с ул. Петра Мстиславца до пр-та Независимости.





































Ранее Telegraf.news писал, что столичная Госавтоинспекция объявила о запуске камер, фиксирующих среднюю скорость движения транспорта, на ещё одном участке дорог на подъезде к Минску. Новые камеры, которые в том числе должны фиксировать наличие действующего техосмотра, заработали с 14:00 30 октября.

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