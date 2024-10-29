До 200 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о штрафах за включённые фары ночью. В каких случаях?

Опубликовано: 29.10.2024 09:50 , Обновлено: 31.10.2024

В ГАИ Минска обратились к белорусским водителям с просьбой не забывать, что штраф можно получить не только за езду без включенного света фар в темное время суток, но и наоборот. В каких случаях?

Во-первых, согласно ПДД РБ, при движении в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги независимо от ее освещенности на механическом транспортном средстве должны быть включены фары дальнего или ближнего света .

Во-вторых, следует помнить, что включенный дальний свет фар в населенном пункте на дороге с уличным освещением запрещен .

[info_b]Водители обязаны выключить фонари дальнего света , и включить фары ближнего света.[/info_b]

Если же этого не сделать, то ГАИ имеет право выписать штраф от 1 до 3 базовых величин (40-120 рублей). Однако, если нарушение повторится, то наказание вырастет до 2-5 базовых (80-200 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что инспекторы ГАИ устроили рейды в Слуком районе Минской области, в ходе которых “вылавливали” на дорогах автомобили с “неправильными” фарами. Рейды проводили в тёмное время суток, проверяя исправность световых приборов встречных авто “на глаз”, а затем останавливая водителей для разбирательств. Узнали, какое наказание грозит белорусским автомобилистам за подобные нарушения.

«Видишь, лупит по глазам!» — ГАИ устроила рейды на белорусских водителей с неправильными фарами. Какой штраф?