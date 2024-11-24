ГАИ расставила дополнительные наряды ДПС по всей Беларуси. Что на "особом контроле" инспекторов?

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Опубликовано: 24.11.2024 18:31 , Обновлено: 24.11.2024

В главном управлении ГАИ МВД Беларуси сообщили, что из-за "сложной обстановки" на дорогах страны расставили дополнительные наряды дорожно-патрульной службы (ДПС). В ведомстве рассказали, что на "особом контроле" инспекторов.

По информации МВД, для привлечения внимания водителей авто стражей дорог работают с синими проблесковыми маячками. “Первоочередное внимание” сотрудники ГАИ пообещали уделить пресечению “грубых нарушений” ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям.

Фото: МВД Беларуси

“Также на особом контроле - безопасность уязвимых участников дорожного движения. В рамках акции “Сохрани себе жизнь!” в поле зрения инспекторов как пешеходы, так и водители”, - предупредили в ведомстве.

Фото: МВД Беларуси

Там также рассказали, что в регионах, где прошли снегопады, инспекторы помогают людям, которые попали в “сложную ситуацию” на дороге. Стражи дорог работают в сопровождении коммунальной техники, добавили в ГАИ.

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что МВД Беларуси объявило проведение профилактического мероприятия под названием “Сохрани себе жизнь!”. Так, с 20 по 26 ноября милиционеры пообещали организовать “усиленный надзор” за дорожным движением по всей стране.

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Также мы рассказывали, что, по информации “Белтехосмотра”, водители могут получить “дазвол” дистанционно в электронной форме. На предприятии пояснили, кому доступна такая услуга без посещения диагностической станции.

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