МВД объявило "усиленный надзор" за дорогами по всей Беларуси на 7 дней. Куда отправили "Стрелу" и "всю милицию"?

Опубликовано: 19.11.2024 20:00 , Обновлено: 19.11.2024

МВД Беларуси объявило о проведении профилактического мероприятия под названием "Сохрани себе жизнь". Так, на протяжении семи дней, с 20 по 26 ноября, милиционеры пообещали организовать "усиленный надзор" за дорожным движением по всей Беларуси. Ожидается, что пристальное внимание ГАИ будет направлено на наличие фликеров в тёмное время суток и в плохую погоду.

В ведомстве сообщили, что акция направлена на привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к важности “неукоснительного соблюдения” правил безопасности на дороге, обязательного использования фликеров и одежды “повышенной видимости” вечером и ночью, а также в условиях плохой погоды. В связи с этим инспекторы решили проконтролировать дороги Беларуси и привлечь сотрудников “всей милиции общественной безопасности”.

“Особое внимание — выявлению водителей и пешеходов, грубо нарушающих ПДД. Рейдовые группы специального подразделения ДПС “Стрела” окажут помощь районам с наиболее сложной дорожной обстановкой”, — предупредили в МВД Беларуси. Там добавили, что на “маршрутах патрулирования” инспекторы также будут контролировать исправность наружного освещения, “факты его отключения в ночное время” и следить за работой организаций по зимнему содержанию дорог.

В милиции призвали белорусов быть предельно внимательными на дороге, сообщать по телефону “102” о пешеходах и велосипедистах, которые создают “угрозу безопасности”, чтобы своевременно “изъять” нарушителей с проезжей части ради безопасности других участников движения.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция Гомельской области объявила профилактическое мероприятие, цель которого — предупредить ДТП, совершённые по причине несоблюдения правил обгона. Так, на протяжении семи дней, с 16 по 22 ноября, на дорогах региона пообещали применить смешанный контроль на служебных авто “гражданского и патрульного исполнения”.

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