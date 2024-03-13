ГАИ призвала минчан сдавать соседские машины в чат-бот для эвакуации. Как это работает?

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Опубликовано: 13.03.2024 16:12 , Обновлено: 13.03.2024

Столичная Госавтоинспекция предложила жителям города активнее жаловаться на автохлам во дворах и на улицах Минска. Для этого ГАИ запустила специальный чат-бот, куда можно отправить информацию о мешающем и не используемом долгое время транспорте. Узнали, как это сделать.

Специализированный чат-бот ГАИ запустили на базе популярного мессенджера Telegram. Перейдя по ссылке, можно переслать инспекторам информацию о проблемных участках на улично-дорожной сети города, в том числе, о мешающих старых авто, которые только занимают парковочные места.

Для того, чтобы инспекторы смогли провести проверку и при необходимости эвакуировать с улицы автохлам, в ГАИ рекомендовали неравнодушным гражданам:

указать адрес стоянки автохлама,

сбросить его фото.

В ГАИ также напомнили, какие транспортные средства они относят к под неэксплуатируемым:

на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией (стекла салона, колеса, элементы кузова),

на которых имеется их деформация либо внешне видимые повреждения, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении и исключается возможность его эксплуатации,

которое не эксплуатируют более полугода со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении,

которое не поддерживают в надлежащем состоянии, допускающем возможность его участия в дорожном движении и эксплуатации.

Напомним, в этот же чат-бот минчане могут пожаловаться на выбоины на дорогах. Действовать в этом случае нужно по аналогичному алгоритму.

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