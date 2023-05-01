ГАИ предложила белорусам жаловаться на плохие дороги в чат-боте. Но пока только в одном городе

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Опубликовано: 01.05.2023 13:28 , Обновлено: 19.05.2023

ГАИ Минска сообщила, что запустила специальный чат-бот для сообщений о выбоинах на дорогах. Пожаловаться пока могут только жители столицы.

В госавтоинспекции Минска уточнили, что чат будет работать в тестовом режиме. “Сервис предполагает, что горожане будут отправлять фото и координаты дорожных ям в созданный для этих целей телеграм-бот”, - уточнили в ГАИ.

В то же время, в ведомстве не уточнили, что будет после отправки сообщения в виде текста или фото, видео.

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Чат-бот будет работать в Телеграме по адресу @Pomoghet_bot.

Ранее Телеграф сообщил, что в последнее время белорусы массово жалуются на резкое ухудшение состояние дорог — как местных, так и республиканских. Главный инженер РУП «Витебскавтодор» Александр Рымашевский назвал главные причины возникновения проблемы.

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