Немецкие учёные развенчали мифы о зимних и летних шинах. Тормозной путь - доказательство?

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Опубликовано: 22.10.2025 10:28 , Обновлено: 22.10.2025

Всеобщий немецкий автомобильный клуб изучил, как летние и зимние шины ведут себя на дорогах с разным покрытием в сухую и мокрую погоду. Посмотрели, как увеличивается тормозной путь шин в разных условиях, какие шины быстрее уходя в аквапланирование и какие теории о зимних и летних шинах удалось развенчать немецким исследователям.

К концу октября белорусские автомобилисты уже начали штурмовать точки шиномонтажа, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю. Для белорусов это не только про заботу о собственной безопасности и уверенность на дороге, прихваченной первыми морозами. Зимняя резина должна быть установлена на авто с 1 декабря по 1 марта - без неё авто не имеет право выезжать на дороги общего пользования. Такое требование официально закреплено в действующих Правилах дорожного движения (ПДД).

Впрочем, относительно зимних шин до сих пор существует огромное количество заблуждений, развенчать которые и попытались немецкие исследователи из ADAC.

[inf]ADAC - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. - Всеобщий немецкий автомобильный клуб, крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии во штаб-квартирой в Мюнхене. Самая крупная в Европе подобная организация, которая оказывает техническую, информационную и юридическую помощь автомобилистам. [/inf]

Исследователи немецкого автомобильного клуба в 2025 году протестировали некоторое количество летних и зимних шин одинакового размера (225/40 R18) и составили свой рейтинг самых удачных. Они проверили, как изменялся тормозной путь автомобиля (в исследованиях использовался VW Golf) в разных погодных условиях и как ведут себя шины на разных дорожных покрытиях - бетонных и асфальтовых.

Вот какие результаты были получены немецкими исследователями:

Модель шин Тормозной путь на сухой дороге 100-0 км/ч (м) Тормозной путь на мокром асфальте 80-0 км/ч (м) Тормозной путь на мокром бетоне 80-0 км/ч (м) Аквапланирование по прямой (км/ч) ТОП-6 лучших зимних шин по версии ADAC Goodyear UltraGrip Performance 3 42.3 31.7 36.6 77.1 Michelin Pilot Alpin 5 41.4 32.2 36.9 75.2 Bridgestone Blizzak 6 43.8 32.3 36,5 74.9 Dunlop Winter Sport 5 44 34.4 38.9 73.2 Hankook Winter i*cept evo3 W330 43.7 32.9 37,5 74 Continental WinterContact TS 870 P 42.6 33.0 38.0 75.2 ТОП-6 лучших летних шин по версии ADAC Continental SportContact7 35.2 28.4 34.2 79.6 Bridgestone Potenza Sport 34.9 28.8 34.6 78.9 Michelin Pilot Sport 5 35,5 29.2 35.3 79.9 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 35,5 29.5 35.8 79.4 Vredestein Ultrac Pro 36.6 31.0 37,5 79.1 Yokohama Advan Sport V107 34.8 31.2 37.7 75.9

Для испытаний на сухом и мокром покрытии использовалась одна и та же методика: тормозной путь на сухом покрытии измеряли со скорости 100 км/ч, а на двух типах мокрых покрытий (асфальте и бетоне) — со скорости 80 км/ч. Одновременно с этим специалисты измеряли устойчивость шин к аквапланированию.

[inf]Отметим, что испытания летних шин на снегу и льду ADAC не проводил.[/inf]

Летние шины “тормозят” быстрее?

Испытания на сухой дороге показали, что при торможении со 100 км/ч летним шинам нужно меньше времени, чтобы остановиться, чем зимним: в среднем 35,42 м против 42,97 м. Разница между средними результатами довольно существенная – 7,55 м. Даже лучшая зимняя шина тормозит почти на пять метров дальше, чем «худшая» из лучших летних шин. Более того, даже худшие летние шины во всём тесте ADAC тормозили со скорости 100 км/ч на сухой дороге за 39,5 м, то есть всё ещё быстрее, чем лучшая зимняя шина.

Даже на мокрой дороге летние шины показали лучшие результаты, хотя разница оказалась уже не такой заметной. На мокром асфальте летние шины тормозили со скорости 80 км/ч на дистанциях от 28,4 до 31,2 м (в среднем 29,64 м). Разброс зимних шин на том же покрытии составил от 31,7 до 34,4 м (в среднем 32,75 м), то есть средняя разница составила около 3,11 м.

Интересно, что худшая летняя резина из водного теста ADAC полностью провалила эту дисциплину, показав тормозной путь 45,1 м, так что качественный производитель, как отмечают немецкие исследователи, в этом вопросе решает.

На мокром бетоне ситуация оказалась несколько иной: по данным ADAC, сцепление с дорогой на таком покрытии хуже, и шины в целом ведут себя на нём хуже. В результате, на таком покрытии различия между летними и зимними шинами фактически стираются, а некоторые зимние шины даже показывают лучшие результаты. Так, в испытаниях ADAC летние шины останавливались на дистанциях от 34,2 до 37,7 м (в среднем 35,85 м), зимние — на дистанциях от 36,6 до 38,9 м (в среднем 37,4 м). Средняя разница составила всего 1,55 м. Что касается худших летних шин, то некоторые из них полностью провалили испытание, показав результат в 55,2 м. Остальным худшим потребовалось в среднем 39,8 м для остановки.

А как насчёт аквапланирования?

Зимние шины часто называют шинами, которые лучше противостоят аквапланированию, поскольку их конструкция лучше «прорезает» глубокую воду. Но тест продемонстрировал, что это мнение является не более чем заблуждением.

Лучшие летние шины выдерживали скорость от 75,9 до 79,9 км/ч (в среднем 78,8 км/ч), зимние — от 73,2 до 77,1 км/ч (в среднем 74,9 км/ч), то есть уйти в планирование на зимних шинах в среднем можно на меньшей скорости, чем на летних. Впрочем, худшие из летних шин, участвовавших в тестировании, уходили в аквапланирвоание уже на скорости 69,3 км/ч, что возвращает автомобилистов к вопросу о качестве самих шин.

Нужен ли “минус”, чтобы зимние шины работали?

Как отметил чешский портал Garaz.cz, в рекламных материалах производителей (а также в различных руководствах дорожных инспекторов, министерств транспорта и прочих) часто можно прочитать, что на зимние шины автомобилистам необходимо переходить сразу же, как только температура опустится ниже +7°С.

Откуда взялась именно эта цифра, до конца не понятно. На самом деле, тесты автомобильных шин показывают, что даже при температуре около нуля в сухую погоду летние шины работают значительно лучше зимних.

Конечно, известно, что при низких температурах летним шинам требуется больше времени для «прогрева» до рабочей температуры (особенно если вы хотите ехать быстро, например, по трассе). Однако, если использовать обычные шины для дорог общего пользования, а не суперспортивные, предназначенные в первую очередь для гонок, стандартные шины всё равно работают лучше на сухой дороге, даже при температуре около нуля.

То же самое, как показали тесты, относится и к мокрой дороге: летние шины в плюсовую температуру ведут себя на мокрой дороге лучше зимних. Ситуация меняется - и весьма существенно - только с наступлением мороза или выпадением снега.

Стоит ли ездить на летних шинах зимой?

Так стоит ли ездить на летних шинах зимой? Кто-то может воспринять результаты ADAC именно как руководство к полному отказу от замены шин. Но это было бы ошибкой. Во-первых, немецкие исследователи не проводили аналогичное сравнение зимних и летних шин в условиях минусовой температуры и выпавшего снега - а эти факторы однозначно изменили бы расклад в таблице “лучших из лучших”.

Сами исследователи позиционируют полученные результаты лишь как доказательство того, что многие распространённые убеждения о зимних шинах являются всего лишь мифом. Подтверждено, что они ведут себя значительно хуже на сухой дороге, чем качественные летние шины - именно об этом следует помнить, сменив на авто летнюю резину на зимнюю.

Поскольку для белорусских автомобилистов это вообще является обязательным условием для продолжения эксплуатации авто зимой, результаты немецких исследований следует всегда держать в голове. По сути, до наступления реальной, а не календарной зимы установленные на авто зимние шины увеличивают тормозной путь авто, по сравнению с летней резиной, так что водителю нужно “перестроиться на зимний стиль вождения”, как любят напоминать автомобилистам в белорусской ГАИ.

Водителю после замены шин следует адаптировать свой стиль вождения к текущим условиям и возможностям своего автомобиля. Поэтому изучите свой автомобиль и попробуйте, как он ведёт себя при резком торможении на свободном участке трассы, где вы никому не будете мешать. После смены зимних шин, прислушайтесь к машине и помните, что она не очень хорошо себя поведёт на мокрой и, особенно, на сухой дороге.

Преимущество зимних шин проявляется только в экстремальных условиях, то есть на снегу, на льду, на прихваченной морозом скользкой дороге.

Впрочем, затягивать со сменой шин до 1 декабря белорусским автомобилистам специалисты не советуют. В первую очередь потому, что глубокая осень в нашей стране не отличается постоянством погоды. Уже в конце октября в отдельных районах страны на почвах зафиксированы первые 10-градусные морозы, так что великая вероятность того, что выезжать утром на работу придётся в по-настоящему зимних условиях, хотя днём будет вполне себе приятное тепло “бабьего лета”. В таких условиях летние шину могут сыграть злую шутку и стать поводом для “празднования” Дня жестянщика.

Как белорусам не отпраздновать «День жестянщика»? Вот главный фактор (не снег), когда надо ставить зимние шины