ГАИ предупредила о новых "письмах счастья" в одном из областных центров Беларуси

Опубликовано: 04.02.2026 15:21 , Обновлено: 04.02.2026

Госавтоинспекция предупредила белорусских автомобилистов о том, что теперь “письмах счастья”, которые рассылают за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на основании данных автоматических камер видеофиксации, будут рассылать не только за превышение скорости.

Как минимум на восьми перекрестках Могилёва уже заработала система автоматической фиксации проезда на красный сигнал светофора, заявили в областной ГАИ. Точные локации, где теперь можно удалённо попасть в поле зрения инспекторов, в ведомстве не уточнили, но заявили, что камеры там работают в круглосуточном режиме. Кроме того, число таких камер планируют постепенно увеличивать. Пообещали аналогичный контроль и в соседнем Бобруйске.

Как пояснили в ГАИ, сам факт нарушение камера фиксирует автоматически, а извещение о привлечении к административной ответственности (то самое “письмо счастья”) автовладельцу вышлют после обработки записи.

Как и в случае со штрафами за превышение скорости, о том, что вы попались на камеру, ГАИ может сообщить и через sms. Однако следует помнить, что в своих телефонных сообщениях ведомство никогда не указывает точную сумму выписанного штрафа и точно не высылает никаких ссылок, по которым якобы следует провести платёж. Такую схему уже не раз использовали мошенники, так что с подобными sms следует проявлять осторожность.

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Оплатить же реальные штрафы ГАИ, как и в случае со штрафами за превышение скорости, можно через ЕРИП.

[inf]Напомним, что за проезд на красный сигнал светофора водителя в Беларуси могут оштрафовать по статье 18.13 КоАП - “невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения”. Наказание за это административное нарушение, предусмотренное законом - от 1 до 5 базовых величины (то есть до 225 рублей сегодня). За повторное нарушение, совершённое в течение года, максимальный штраф возрастает в два раза - до 10 базовых или 450 рублей сегодня.[/inf]

При этом в ГАИ пока не уточнили конкретную сумму штрафа, которую по умолчанию будут выписывать в автоматическом режиме за это нарушение. В случае с превышением скорости, штраф выписывают по нижней планке - в 0,5 базовых. Более того, в КоАП есть отдельная оговорка, что при фиксации превышения скорости спецсредствами, работающими в автоматическом режиме (то есть камерами ГАИ), повторно, увеличение суммы штрафа не происходит и тяжесть административного наказания не повышается.

В случае с нарушением требований сигналов светофора в КоАП подобной оговорки пока нет, поэтому как на практике будет применяться эта статья, пока не понятно. Возможно, с изменением реалий на дорогах можно ожидать и очередных поправок в КоАП, а пока водителям точно лучше на всякий случай быть вдвойне внимательнее на перекрёстках.

Кстати, о том, что камеры на белорусских дорогах начнут “ловить” любителей проскочить на жёлтый, в конце прошлого года предупреждал и начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков. Так что вполне вероятно, что перекрёстками одного лишь Могилёва новая практика не ограничится.

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