ГАИ объявила о рассылке белорусам новых "писем счастья"

Опубликовано: 25.11.2025 09:15 , Обновлено: 25.11.2025

Госавтоинспекция предупредила белорусских автомобилистов о новых "письмах счастья", которые могут начать рассылать за определённые нарушения на дорогах. В извещениях, которые выписывают нарушителям на основании данных автоматических камер видеофиксации, появятся новые статьи КоАП, не только за превышение скорости.

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков 25 ноября сообщил о том, что белорусская Госавтоинспекция уже начала отслеживать по камерам автоматической фиксации нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора и нарушением движения по полосам в пределах перекрестка. Такой контроль осуществляется в рамках Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Точные места установки камер, которые “научили” в автоматическом режиме отслеживать проезд на красный и перестроение в пределах перекрёстка, в ГАИ не озвучили. Из заявления Ротченкова можно сделать вывод, что по крайней мере пока такими навыками обладают далеко не все дорожные камеры. Однако в ГАИ предупредили, что постепенно количество перекрёстков, охваченных системой фиксации проезда на красный, будет увеличиваться.

Привлекать к ответственности нарушителей будут по хорошо отработанной схеме - с помощью так называемых “писем счастья”. Так что белорусским автомобилистам не следует удивляться, если в извещении из ГАИ будет указана уже не привычная статья 18.12 за превышение скорости, но и статья 18.13 - за невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения.

Как и в случае с превышением скорости, постановление о привлечении к ответственности будет направляться собственнику транспортного средства после обработки данных с камер автоматической фиксации нарушений.

Ротченков предупредил, что по устоявшейся практике, одновременно с рассылкой писем счастья нарушителю могут дополнительно отправить SMS-уведомление о том, что его поймали на камеру. Следует учесть, что в SMS от ГАИ никогда не указывают точную сумму штрафа и не дают никаких расчетных счетов или ссылок, по которым якобы можно оплатить штраф - такую схему сейчас нередко используют мошенники.

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Сообщения же от ГАИ носят исключительно информационный характер. Оплатить сам штраф можно только через систему ЕРИП или в отделениях банка.