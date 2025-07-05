Белорусам начали приходить сообщения о штрафах за нарушения ПДД в мессенджеры. Что известно?

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Опубликовано: 05.07.2025 07:58 , Обновлено: 05.07.2025

Белорусам начали приходить сообщения о штрафах за якобы совершённые ими нарушения Правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные "мультирадаром" ГАИ. Необычной деталью, которая насторожила некоторых получателей, стало то, что сообщения начали приходить не привычным образом - по почте, а через мессенджеры. Узнали, что известно об этих сообщениях.

В сообщениях указаны точные контактные данные водителя (его Ф.И.О.), а также прописан номер постановления о якобы совершенном административном правонарушении. Согласно информации, указанной в сообщениях, водитель якобы превысил скорость, что было зафиксировано неким “мультирадаром”. Также в сообщении была указана сумма выписанного автовладельцу штрафа и номер расчетного счета, на который настоятельно рекомендовалось перевести деньги.

Скриншотами сообщений, которые рассылают, судя по всему, мошенники, поделился близкий к белорусским силовым структурам Telegram-канал “Обратная сторона”. Репост этой публикации себе в официальный Telegram-канал сделала в том числе и пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома, без каких-либо дополнительных комментариев.



Фото: тг-канала "Обратная сторона"





Внимательные автовладельцы могли подметить сразу несколько подозрительных деталей, которые должны были насторожить и навести на мысль о мошенничестве:

Упоминание о мультирадаре, который якобы зафиксировал превышение скорости - технического средства с таким названием в арсенале белорусской ГАИ нет.

Странное указание суммы штрафа: 0,5 базовой величины. Это в общем-то верно для штрафов за нарушение скорости, зафиксированных дорожными камерами, но вот сумма к уплате была указана всякий раз разная - в одном случае 14,5 рубля (тогда как 0,5 базовых - это 21 рубль), в другом - 42 рубля (то есть полная базовая).

Сам способ оповещения - белорусская ГАИ может присылать информационное сообщение о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами фотофиксации, посредством SMS-сообщения или более традиционным способом - по почте.

Требование оплатить штраф, переведя деньги прямо на расчётный счёт - в Беларуси оплату штрафов, в том числе, по линии ГАИ, проводят посредством системы ЕРИП. При этом сумму штрафа система отобразит автоматически - после введения номера постановления из извещения, а самостоятельно вводить её не нужно.

Новость Телеграф

Таким образом, пришли к выводу авторы Telegram-канала “Обратная сторона”, данная рассылка в мессенджерах - очередная попытка мошенников развести законопослушных белорусов на деньги, а информация о выписанных штрафах - не более чем фейк.

Кстати, мессенджерами для оповещения граждан в Беларуси не использует не только ГАИ, но и любые другие госструктуры, такие как милиция и налоговая, а также банки. Впрочем, ранее Telegraf.news рассказывал об одном случае, когда белорусские налоговики, действительно, могут позвонить белорусам в Viber или какой-то другой мессенджер.

Налоговики назвали один случай, когда могут позвонить белорусам в Viber