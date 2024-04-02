ГАИ предупредила всех белорусских водителей перед 3 апреля. Что рекомендовала не делать?

Опубликовано: 02.04.2024 21:13 , Обновлено: 02.04.2024

Госавтоинспекции Беларуси выступила с предупреждением водителям, попросив их 3 апреля быть более осторожными, чем обычно. И дело не в планируемых рейдах.

“На смену жаре в Беларусь идет резкое похолодание. Во вторник вечером и в ночь на среду на большей части территории страны ожидается проливной дождь”, - напомнили в ведомстве.

“Если на вашем авто уже установлена летняя резина, отнеситесь к поездкам благоразумно. В некоторых регионах прогнозируется околонулевая температура, возможно выпадение снега. В случае образования гололедицы воспользуйтесь общественным транспортом”, - посоветовали в ГАИ.

Там попросили:

выбирать безопасную скорость движения,

увеличить дистанцию и боковой интервал,

разгоняться, тормозить и совершать маневры плавно и обдуманно.

Также там рекомендовали водителями “прогнозировать изменения дорожной обстановки” и быть внимательными к пешеходам.

В свою очередь, пешеходам также дали несколько советов, среди которых, сделать себя заметнее при переходе дороги, нацепив фликеры, надев яркую верхнюю одежду и включив фонарик в телефоне.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Телеграм-канал «Надвор’е» который занимается метеорологическими прогнозами в Беларуси, спрогнозировал сильные грозы и ливни на территории страны в начале апреля. В Белгидромете и в МЧС на 3 апреля объявили “оранжевый уровень опасности”.

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