"Отменяют действие светофора" - Тиктокер показал "новые дорожные знаки" в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 09.01.2025 09:30 , Обновлено: 09.01.2025

Житель Минска опубликовал в TikTok видео в котором показал "новые дорожные знаки", уточнив, что все они "белого цвета". Юморное видео вызвало не менее смешные комментарии. А некоторые поделились грустью, что видят такие знаки зимой так редко.

В один из немногих зимних дней, когда в столице Беларуси выпал снег, многие знаки покрылись белой шубой. Все благодаря тому, что снег был мокрый, а на улице стояла температура около нуля. К сожалению, такая красота продлилась недолго, а многие из минчан смогли увидеть ее только в TikTok.

Однако это не помешало зрителям дать совет рекомендации, как действовать в такой ситуации.

“Белые знаки отменяют действие светофора”, - пошутил один из пользователей TikTok.

“Уже всё заменили на старые?”, - сообщила минчанка об очередной оттепели в столице.

“Главную дорогу видно и то хорошо, остальное и не важно????”, - предложила ещё одна подписчица.

[inf]На самом деле, в случае, если дорожные знаки и светофор не различить, белорусские водители обязаны руководствоваться общими правилами проезда нерегулируемых и необозначенных перекрестков. Ну а в данном случае - ехать или стоять по сигналу светофора. [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что летом жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра “Минск-Арена” необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак “Уступите дорогу”, а по рисунку — “Пешеходный переход” (только без зебры).

«Это из какой реальности?» — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?