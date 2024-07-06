ГАИ предупредила об "усиленном контроле" патрулей по всей Беларуси. Из-за каких водителей приняли допмеры?

Опубликовано: 06.07.2024 10:56 , Обновлено: 06.07.2024

Госавтоинспекция предупредила водителей об "усиленном контроле" нарядов дорожно-патрульной службы (ДПС) на автодорогах Беларуси 6 и 7 июля. В МВД рассказали, кому инспекторы уделят "особое внимание".

ГАИ приняла дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности в выходные. Наряды ДПС пообещали пресечь управление транспортом пьяными водителями. “Особый акцент уделяется местам массового отдыха”, - отметили в МВД.

Также пообещали “не оставить без внимания” водителей, которые превышают скорость и пренебрегают правилами обгона, а также проезда пешеходных переходов. Кроме того, инспекторы собрались проконтролировать использование водителями и пассажирами ремней, мотошлемов, детских автокресел.

ГАИ призвала водителей не совершать резких маневров на загородных трассах и избегать “рискованного поведения” на дорогах в целом.

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Кроме того, в МВД порекомендовали белорусам за рулем:

придерживаться безопасной скорости движения,

соблюдать дистанцию между транспортом,

не забывать подавать сигналы указателями поворота.

Также ГАИ посоветовала водителям при обгоне оценивать скорость попутного и встречного транспорта, состояние дорожного покрытия, погодные условия и динамические возможности своей машины.

Ранее Telegraf.news рассказывал о рейдах и профилактических мероприятиях, которые проводит Госавтоинспекция на Брестчине, Витебщине и Гродненщине. К примеру, в Брестской области инспекторы объявили рейды по 7 июля на “автохулиганов”.

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