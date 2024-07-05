ГАИ объявила рейды на "автохулиганов" и "должностных лиц". За что белорусам пообещали штрафы от 160 до 240 рублей?

Опубликовано: 05.07.2024 15:47 , Обновлено: 05.07.2024

Госавтоинспекция Брестской, Гродненской и Витебской областей объявила о проведении профилактических мероприятий на территории трёх регионов Беларуси. Так, в одном из них инспекторы пообещали отправить патрули в сельскохозяйственные организации, в другом — проверить соблюдение ПДД водителями автобусов и маршруток. Не останутся без внимания и обычные белорусы — для них на территории Брестчины подготовили акцию "Стоп, автохулиган".

Госавтоинспекция Брестской области предупредила белорусов о профилактической акции под названием “Стоп, автохулиган”, которую запланировали провести в ближайшие выходные — с 5 по 7 июля. По словам инспекторов ГАИ, причиной стало “осложнение дорожно-транспортной обстановки” в местах массового отдыха граждан.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия направлены на выявление нарушений, которые являются основными причинами ДТП с тяжёлыми последствиями, а именно:

управление автомобилем в нетрезвом виде;

отсутствие прав;

нарушение ПДД.

Контроль за дорожной обстановкой инспекторы пообещали провести на “транспортных средствах оперативного назначения и гражданского исполнения” без специальной цветографической окраски, то есть негласно.

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В ГАИ Ошмянского РОВД сообщили, что в первой декаде июля (с 1 по 10 число) на территории Гродненской области запланировали провести акцию, направленную на “профилактику аварийности на пассажирском транспорте”. Ожидается, что под пристальное внимание инспекторов ГАИ попадут городские и междугородние маршрутки и автобусы.

“Госавтоинспекция наряду с транспортной инспекцией проведёт рейды, в том числе с использованием негласного контроля и применением видеорегистраторов. На повышенном контроле будет техническое состояние и правомерность переоборудования транспортных средств”, — отметили в ГАИ Ошмянского РОВД.

По словам инспекторов, целями мероприятия являются:

профилактика нарушения правил перевозки пассажиров; проверка ремней безопасности; проверка технического состояния транспорта; соблюдение правил маневрирования.

При этом в ведомстве подчеркнули, что должностные лица могут получить штраф от 4 до 6 БВ (от 160 до 240 рублей) за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Водители, в зависимости от нарушения, могут заплатить до 5 БВ (200 рублей).

Тем временем в ГАИ УВД Оршанского райисполкома сообщили о проверке сельскохозяйственных организаций. Так, на территории района инспекторы начали проводить “комплекс профилактических мероприятий”, который направлен на “обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей объектов” АПК и безопасность дорожного движения в период уборки урожая.

По данным ведомства, основной упор сотрудники правопорядка решили сделать на ненадлежащее хранение сельскохозяйственной техники и её готовность к уборочной. Помимо этого, инспекторы ГАИ пообещали проверить порядок на территории хозяйств и то, как работают сторожи.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси с 17 июня изменили порядок регистрации и постановки транспорта на государственный учёт. В Госавтоинспекции рассказали о водителях, кому в незамедлительном порядке нужно оформить электронный паспорт на свой автомобиль.

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