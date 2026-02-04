ГАИ предупредила об ограничениях на дорогах одной области Беларуси

Опубликовано: 04.02.2026 11:03 , Обновлено: 04.02.2026

Госавтоинспекция Брестской области предупредила водителей о возможных ограничениях на дорогах региона, с которыми они могут столкнуться в ближайшее время. Всё из-за резкого ухудшения погодных условий 4 февраля.

По информации областной ГАИ, на территории Брестской области начался обильный снегопад, при этом на дорогах, как и предупреждали синоптики, сохраняется потенциально опасная гололедица. В связи с этим в ведомстве предупредили, что “при угрозе безопасности движения могут вводится ограничения”.

Владельцев личных авто и вовсе попросили на время обильных снегопадов отложить поездки, пересев при необходимости на общественный транспорт.

Кроме того, в ГАИ предупредили, что инспекторы взялись за постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, куда уже выехали снегоуборочная техника, в том числе, для обработки проезжей части противогололедными материалами.

Инспекторы же пообещали проконтролировать, чтобы припаркованные у обочин машины не мешали движению снегоуборочной техники, предупредив, что в противном случае могут принудительно отбуксировать мешающие авто. Так что если вы с утра припарковались у обочины, есть смысл перегнать машину, иначе рискуете её не найти там, где оставили.

Также в ГАИ напомнили белорусам о Европротоколе, который можно оформлять при мелких ДТП без вызова ГАИ. Согласно статистике, при ухудшении погодных условий таких аварий на дорогах происходит в разы больше обычного.

[inf]Кстати, водители могут получить консультацию по порядку и условиям оформления ДТП без вызова ГАИ и заполнению бланка Европротокола по телефону круглосуточного колл-центра - по короткому номеру 140.[/inf]

А поскольку потенциально опасный гололёд, согласно оперативным даннымБелгидромета, сохранится по всей Беларуси аж до вечера пятницы, 6 февраля, эта информация будет нелишней для всех белорусских автомобилистов.

Напомним, Госавтоинспекция Беларуси заранее обратилась к водителям с рекомендацией подготовиться к плохим погодным условиям, в первую очередь, к сильным морозам, которые сегодня ещё держатся на рекордно низком уровне. А тем, у кого получится завести машины в морозы, в ГАИ дали ещё пару советов.

Белорусов попросили не делать это сразу после трогания авто. И положить в машину 4 вещи