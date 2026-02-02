Белорусов попросили не делать это сразу после трогания авто. И положить в машину 4 вещи

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Опубликовано: 02.02.2026 20:01 , Обновлено: 02.02.2026

Госавтоинспекция Беларуси обратилась к водителям с рекомендацией подготовиться во вторник к поездкам особенно тщательно. А тем, у кого получится завести машины в морозы, в ГАИ дали ещё пару советов.

Как известно, во вторник, 3 февраля, да и в среду, 4 февраля, в Беларуси всё ещё будет стоять морозная погода. Столбики термометров опустятся ближе к -30°C. А это значит, что не все машины заведутся, а те, что всё-таки тронутся с места, могут заглохнуть чуть позже. В первую очередь это касается дизельных двигателей.

Естественно, в ГАИ посоветовали водителям таких авто заправляться “Арктикой”. “Если ваше транспортное средство не готово должным образом к эксплуатации в сильный мороз, от поездок лучше воздержаться”, - настаивают в Госавтоинспекции.

Тем же, кто решится отправиться в путь, в ведомстве рекомендовали взять с собой:

заряженный телефон,

дополнительную батарею (в ведомстве не уточнили - автомобиля или смартфона, для большинства современных телефонов это будет проблематично),

трос,

лопату,

провода для “прикуривания”.

Перед поездкой стоит заправить бензобак на полную, проверить уровень охлаждающей жидкости, заряд аккумулятора, убедиться в исправности системы отопления салона.

Собрав в машине набор “зимнего автомобилиста” и проведя проверку, стоит прислушаться ещё к одной рекомендации ГАИ. Она не касается ПДД (правил дорожного движения) или не делает поездку более безопасной, но реально полезна для ваших двигателей:

“После начала движения не нажимайте резко на ‘газ’, дайте авто поработать на небольших оборотах”.

Это позволит всем узлам машины прогреться и поможет избежать износа и поломок на морозе.