ГАИ Гомельщины объявила "усиление контроля" на 2 трассах Беларуси. За какие 5 нарушений пообещали штрафовать первым делом?

Опубликовано: 25.11.2024 11:40 , Обновлено: 25.11.2024

Госавтоинспекция Гомельской области объявила об "усилении контроля" на двух участках автомобильных дорог Беларуси. Целью подобных рейдов, как и всегда, стало предупреждение нарушений и пресечение возможных ДТП. По словам инспекторов, наряды ДПС уже направили в места, которые характеризуются наибольшей аварийностью.

Так, речь идёт о двух республиканских трассах: Р-36 “Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины” и Р-23 “Минск — Микашевичи”. По словам официального представителя УГАИ УВД Гомельского облисполкома Натальи Сомовой, ГАИ решила применить гласный, негласный и смешанный контроль, а среди приоритетов — нарушения, которые являются основными причинами ДТП с наиболее тяжёлыми последствиями, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Так, до 26 ноября инспекторы пообещали уделить внимание следующим нарушениям:

управлению в состоянии опьянения,

вождению без прав,

ненадлежащим обгонам,

перевозке пассажиров не по правилам (в первую очередь детей),

соблюдению ПДД уязвимыми участники дорожного движения (в том числе пешеходами).

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Какую акцию объявили по всей Беларуси?

Ранее МВД Беларуси объявило о проведении профилактического мероприятия под названием «Сохрани себе жизнь». Так, на протяжении семи дней, с 20 по 26 ноября, милиционеры пообещали организовать «усиленный надзор» за дорожным движением по всей стране. Ожидается, что пристальное внимание ГАИ будет направлено на наличие фликеров в тёмное время суток и в плохую погоду.

В ведомстве [link href=“https://t.me/pressmvd/14978” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что акция направлена на привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к важности «неукоснительного соблюдения» правил безопасности на дороге, обязательного использования фликеров и одежды «повышенной видимости» вечером и ночью, а также в условиях плохой погоды. В связи с этим инспекторы решили проконтролировать дороги Беларуси и привлечь сотрудников «всей милиции общественной безопасности».

«Особое внимание — выявлению водителей и пешеходов, грубо нарушающих ПДД. Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» окажут помощь районам с наиболее сложной дорожной обстановкой», — предупредили в МВД Беларуси. Там добавили, что на «маршрутах патрулирования» инспекторы также будут контролировать исправность наружного освещения, «факты его отключения в ночное время» и следить за работой организаций по зимнему содержанию дорог.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать «этот колхоз» с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

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