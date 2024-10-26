ГАИ предупредила о "повсеместных отработках" дорог в Беларуси. Кого пообещали отстранять от вождения?

Опубликовано: 26.10.2024 14:51 , Обновлено: 26.10.2024

В Госавтоинспекции предупредили белорусов об "усиленном контроле" на трассах страны 26 и 27 октября. В ГАИ заверили, что инспекторы "повсеместно проводят профилактические отработки населенных пунктов и автодорог".

В ведомстве рассказали, что для пресечения нарушений, которые приводят к ДТП с тяжкими последствиями, приняли “дополнительные меры”. Вот чему стражи дорог пообещали уделить “повышенное внимание”:

соблюдению скоростных режимов водителями,

соблюдению правил обгона,

правил перехода дороги пешеходами,

использованию ими фликеров, ремней водителями и пассажирами авто, детских автокресел.

“Акцент - на отстранении от участия в дорожном движении нетрезвых” и “бесправников”, подчеркнули в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

Там также напомнили, что вместе с выходными начались осенние каникулы у школьников, и призвали родителей к “постоянному контролю за детьми”, когда они на улице. А водителям в этот период стоит быть “вдвойне осторожными” при движении во дворах и на пешеходных переходах.

Ранее Telegraf.news рассказывал об отдельных рейдах в областях Беларуси на выходных и не только. Так, где-то потоки авто пообещали пропустить через “Фильтр”, где-то - скрытно следить за тем, как водители соблюдают правила обгона и скоростной режим, где-то на трассы выпустили “Стрелу”.

ГАИ решила пропустить через «Фильтр» водителей в одной области Беларуси, в другой — скрытно следить за обгонами и скоростью

Также мы писали, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 25 октября сообщил, что в Минске начали тестировать систему автоматической фиксации нарушений ПДД. В частности, речь идет о регистрации нарушений, связанных с проездом на красный сигнал светофора.

В МВД предупредили белорусов о 40 тыс. камер, которые фиксируют не только скорость. Где и что тестируют?