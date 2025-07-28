ГАИ предупредила белорусских автомобилистов о риске внезапных препятствий на дорогах в понедельник

Опубликовано: 28.07.2025 08:33 , Обновлено: 28.07.2025

Госавтоинспекция предупредила белорусских водителей о сложных погодных условиях на дорогах в понедельник, 28 июля. Узнали, какие неблагоприятные явления на этот раз стали причиной объявленного оранжевого уровня опасности по всей стране и к чему именно следует быть готовым тем, кто сегодня садится за руль.

Оранжевый уровень опасности Белгидромет объявил на 28 июля из-за гроз и сильных ливней. По прогнозу синоптиков, днём они будут сопровождаться шквалистым ветром, порывы которого могут достигать скорости 15-20 м/с (чт о равнозначно 72 км/ч). Такие непростые для автомобилистов погодные условия сегодня ожидаются в том числе и в Минске.

Карта метеопредупреждений от Белгидромета на 28.07.2025

Держать руль двумя руками и включать ближний свет

В связи с такими метеоусловиями в ГАИ дали водителям свои рекомендации, которые позволят избежать негативных последствий:

Во время ливня : заблаговременно снизить скорость, избегать резких маневров - перестроений и обгонов, всех в авто - пристегнуть ремнями безопасности, детей до 12 лет - перевозиться в специальных удерживающих устройствах, не пытаться преодолеть подтопленные участки дороги - это может привести к поломке двигателя, при стремительном затоплении низинных мест и подземных паркингов, если из них невозможно выехать на авто - покинуть автомобиль и спасаться самому.

: заблаговременно снизить скорость, избегать резких маневров - перестроений и обгонов, всех в авто - пристегнуть ремнями безопасности, детей до 12 лет - перевозиться в специальных удерживающих устройствах, не пытаться преодолеть подтопленные участки дороги - это может привести к поломке двигателя, при стремительном затоплении низинных мест и подземных паркингов, если из них невозможно выехать на авто - покинуть автомобиль и спасаться самому. При ухудшении видимости: включить ближний свет фар, при невозможности продолжать движение из-за дождя - остановиться на обочине, включив аварийку.

включить ближний свет фар, при невозможности продолжать движение из-за дождя - остановиться на обочине, включив аварийку. При шквалистом ветре: не парковаться под деревьями и вблизи слабо закрепленных конструкций с высокой парусностью, держите руль двумя руками, особенно на открытых продуваемых участках, быть готовым к внезапным порывам бокового ветра, быть готовым к внезапному появлению препятствий на проезжей части в виде сорванных рекламных щитов, дорожных блоков и знаков, частей деревьев.

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