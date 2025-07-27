На Брестчине маршрутка вылетела в кювет на мокрой трассе – 7 человек в больнице

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Опубликовано: 27.07.2025 18:01 , Обновлено: 28.07.2025

В Ивановском районе Брестской области днём 27 июля произошло ДТП при участии маршрутного микроавтобуса марки Mercedes. После того, как маршрутку занесло на мокрой трассе и она вылетела в кювет, семь пассажиров оказались в больнице.

По данным МВД, авария произошло около 15:10 на 465-м километре трассы М-10 “Граница РФ-Гомель-Кобрин”. За рулём маршрутки, которая шла из Иваново в Гродно, находился 47-летний водитель. Судя по всему, он не справился с управлением на мокрой дороге и при выполнении обгона съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП маршрутка опрокинулась. В учреждение здравоохранения на “скорой” увезли семерых пассажиров - для оценки состояния их здоровья.













[obnovleno_b]По данным Минздрава, у всех пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны. Шестерых госпитализировали (пятерых - в травматологическое отделение, одного - в реанимационное), седьмого отправили на амбулаторное лечение.

“Медики оказывают всю необходимую медпомощь. В случае необходимости на помощь коллегам готовы выехать специалисты областного и республиканского уровня”, - сообщили в ведомстве.[/obnovleno_b]

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и оперативники Следственного комитета.

В связи с аварией в МВД напомнили водителям о том, во время осадков, которые, по прогнозам белорусских синоптиков, не прекратятся в течение ближайшей недели, на дороге следует проявлять особую осторожностью. По словам специалистов, садясь за руль, следует учитывать риски потери контроля над транспортным средством, аквапланирования и заблаговременно снижать скорость на потенциально опасных участках дороги, а также избегать резких маневров.

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