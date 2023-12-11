В Гродно женщина прокатила ребёнка на тюбинге, привязав его к авто. Как наказали?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.12.2023 16:01 , Обновлено: 11.12.2023

В воскресенье, 10 декабря, в интернете появилось видео нетривиального зимнего развлечения - ребёнок катался на улице Карского в Гродно на тюбинге, привязанном к фаркопу автомобиля Nissan. Запись привлекла внимание не только любителей коротких видео в TikTok, но и Госавтоинспекции. Уже на следующий день в Гродненской ГАИ отчитались о результатах проверки.

Оказалось, что за рулём авто находилась 39-летняя жительница Гродненской области. Как заявили в ГАИ, она “решила прокатить ребёнка необычным образом”, тем самым нарушив Правила дорожного движения, за что её и наказали.

“За нарушение правил перевозки пассажиров женщину привлекли к административной ответственности, свою вину она признала”, - сообщили в ГАИ, но не уточнили, какое именно наказание понесла водитель.

В ведомстве также подчеркнули, что подобные действия могут быть опасны для детей, и призвали родителей быть благоразумными, “не повторять глупых ошибок” и дорожить здоровьем детей.

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Отметим, что это не первое подобное нарушение в этом сезоне. Так, 3 декабря о похожей ситуации рассказали в Могилёвской ГАИ. Там прокатить ребенка на тюбинге при помощи автомобиля решил беспечный отец.

В одном из дворов Могилёва 35-летний мужчина привязал тюбинг к машине Opel, и эти кадры попали на камеры наружного видеонаблюдения. Благнодаря им мужчину и привлекли впоследствии к административной ответственности.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0bpmqto765/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Могилевская Госавтоинспекция ? (@gai.mogilev) [/link]

Как и в первом случае, в ГАИ не уточнили, какое именно наказание назначили водителю, однако, согласно пункту 6 статьи 18.13 КоАП Беларуси, за нарушение водителем правил перевозки пассажиров может грозить штраф до 4 базовых величин (148 рублей сегодня), а за повторное подобное нарушение в течение года - до 8 базовых величин (296 рублей).