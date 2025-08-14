ГАИ предупредила белорусов о «пилотных» камерах слежки совсем не за скоростью. Где первое место установки?

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Опубликовано: 14.08.2025 16:40 , Обновлено: 14.08.2025

Столичная ГАИ предупредила о расширении функционала республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). По сведениям ведомственной газеты МВД Беларуси «На страже», её научили автоматически фиксировать новые виды нарушений ПДД.

Речь идёт не о привычных «камерах скорости», а о нескольких тысячах «умных камер», которые уже работают в Минске с 2022 года. С их помощью инспекторы в дистанционном режиме уже выявляют различные нарушения, а теперь ещё большая часть этого процесса, по утверждению газеты, будет автоматизирована.

Какие нарушения фиксируют новые камеры?

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Уже в «этом месяце» под контроль должны взять ряд крупных перекрёстков для автоматической фиксации проезда на красный свет . Пилотный проект в ГАИ уже успешно протестировали на пересечении улиц Максима Богдановича и Широкой.

В «ближайшее время» инспекция запланировала увеличить и количество камер, автоматически регистрирующих неправильную остановку и стоянку .

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Начальник минской ГАИ Сергей Бабич также предупредил о разработке новых программных комплексов, которые могут автоматически выявлять:

непредоставление преимущества пешеходам ;

; несоблюдение разметки ;

; использование телефона за рулём.

Монтаж одного из таких «пилотных» комплексов глава ГАИ анонсировал на пересечении улиц Куйбышева и Сурганова . По его словам, это произойдёт «скоро».

А как сейчас?

Специальное подразделение ГАИ уже сейчас отслеживает обстановку в городе в режиме реального времени. Особое внимание там уделяют выявлению водителей, лишённых права управления . Для этого, как сообщили инспекторы, в систему загружена база данных о почти 4000 «бесправниках» из Минска. Как только камера замечает их автомобиль, система подаёт им сигнал.

В ГАИ заверили, что качество камер позволяет рассмотреть не только номера, но и лицо водителя, чтобы убедиться, что за рулём именно лишённый прав владелец.

Причём, как утверждают инспекторы, «бесправникам» не помогают ни меры маскировки, ни походы на АЗС с канистрой. Их, мол, всё равно вычисляют.

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Кроме того, как следует из репортажа, система помогает ГАИ отслеживать и нарушения со стороны пешеходов и пользователей средств персональной мобильности . Например, инспекторы фиксируют поездки на самокате вдвоём или пересечение «зебры» на высокой скорости. После чего ГАИ может передать информацию в кикшеринговые компании для блокировки аккаунтов нарушителей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что самостоятельно, без участия инспектора, РСМОБ может выявлять два вида нарушений.

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А накануне мы рассказывали, как белоруса вызвали в ГАИ именно после просмотра камер. Что тот нарушил?

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