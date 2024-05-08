ГАИ предупредила белорусов о "целенаправленных отработках" на майские. Где запустили "автоураган" и что это такое?

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Опубликовано: 08.05.2024 11:59 , Обновлено: 08.05.2024

В преддверии майских праздников и длинных выходных, которыми смогут насладиться многие белорусы благодаря переносу рабочего понедельника перед Радуницей, Госавтоинспекция решила провести ряд профилактических мероприятий для водителей. В некоторых регионах Беларуси "усиленные" и "целенаправленные" отработки дорог, в том числе с использованием системы "Автоураган", уже стартовали, в некоторых - всё ещё впереди.

“Автоураган” пустили в ход в Гродно

Так, во вторник, 7 мая, с помощью системы “Автоураган” инспекторы “вычисляли” нарушителей на улицах Гродно. Как пояснили в областной ГАИ, эта система позволяет инспекторам, работая на удалении, выявлять тех водителей, у которых нет прав на управление транспортным средством или допуска к участию в дорожном движении на транспортное средство.

По данным ведомства, за один рейд двум экипажам ГАИ с помощью “Автоурагана” удалось пресечь пять нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

[info_b]Согласно действующему законодательству, что за управление транспортным средством без допуска в Беларуси инспекторы имеют право оштрафовать на 3 базовые величины (120 рублей сегодня). За повторное в течение года нарушение максимальный штраф увеличится до 5 базовых величин (200 рублей).[/info_b]

Фото: ГАИ Гродно

“Усиленная отработка” по утрам в Гомельской области

Об “усиленной отработке” трасс рассказалитакже инспекторы Гомельской области. Её решили провести в утренние часы “с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма”. Повышенное внимание инспекторы уделили бесправникам и пьяным за рулём.

Как результата - более 210 выявленных нарушений ПДД, трое задержанных нетрезвых водителей и шестеро бесправников. В ГАИ предупредили, что оба эти нарушения ПДД относятся к категории грубых и предусматривают не только административную, но и уголовную ответственность.

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В ГАИ также призвали всех “неравнодушных граждан” сообщать в милицию обо всех известных им случаях, когда за руль садится нетрезвый человек или тот, у кого нет водительских прав, равно как и о пешеходах и велосипедистах на проезжей части без фликеров в темное время суток.

“Целенаправленные отработки” в Витебской области

Похожие “целенаправленные отработки” объявили инспекторы Витебской области. Там объявили профилактическое мероприятие на период праздников и больших выходных под девизом “Пьяному и бесправному не место на дороге!” с 10 по 15 мая . Причём внимание пообещали уделить как автомобилистам, так и велосипедистам и пешеходам.

Как сообщили в ГАИ Витебщины, наряды ДПС планируют направить не только на трассы и городские улицы, но и поближе к круглосуточным объектам торговли и заведениям.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на улицах одного из белорусских городов заметили “робота”, который снимает автомобилистов прямо на дорогах во время движения. Именно так, по словам автора ролика, выложенного в соцсети, выглядит “скрытый контроль” белорусской Госавтоинспекции, о котором ведомство предупреждает во время своих рейдов.

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