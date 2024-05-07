В ГАИ рассказали, что будет, если поймали на превышении скорости всего на 1 км/час? Белорусы ответили

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Опубликовано: 07.05.2024 11:51 , Обновлено: 07.05.2024

Госавтоинспекция Беларуси во вторник, 7 мая, на своей официальной страничке в соцсети TikTok выложила короткий информационный ролик, в котором рассказала о последствиях превышения допустимой скорости всего на 1 км/час. В комментариях под видео разгорелась дискуссия о допустимых пределах превышения скорости, а инспекторам адресовали ещё с десяток вопросов о влиянии других аспектов движения на безопасность на белорусских дорогах.

Так, авторы ролика заявили, что превышение допустимой скорости всего на 1 км/ч увеличивает риск ДТП с летальным исходом на 4-5%. Кто и как рассчитал это значение, в ГАИ не уточнили, что вызвало у зрителей сомнения в обоснованности такой статистики.

В комментариях также отметили, что согласно действующему законодательству штрафовать за несоблюдение скоростного режима в Беларуси начинают при превышении от 10 км/ч. За превышения ниже этого значения административное наказание в КоАП Беларуси не предусмотрено.

[info_b]Напомним, что наказание за превышение скорости в Беларуси напрямую зависит от того, на сколько водитель превысил скорость. Так, сейчас действуют следующие штрафы:

от 10 до 20 км/ч — до 1 базовой величины (сейчас 40 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 базовых величин (до 120 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 базовых величин (до 400 рублей);

более чем на 40 км/ч — от 8 до 12 базовых величин (до 480 рублей).

Если водитель повторно в течение года превысил скорость более чем на 20 км/ч, штраф вырастает в разы - от 5 до 15 базовых величин (то есть до 600 рублей). В этом случае водителя также могут лишить прав на срок до одного года .[/info_b]

Несмотря на это, как верно заметил один из зрителей в комментариях под роликом ГАИ, даже если за превышение скорости на 9 км/ч и не оштрафуют, в случае ДТП со смертельным исходом или тяжёлыми последствиями “на суде даже +1 засчитают как нарушение”.

Многие комментаторы также попытались перевести разговор на то, что к ДТП чаще приводят не превышение скорости, а ямы на дорогах.

“Внезапно возникшая на пути глубокая яма на асфальтированной дороге тоже увеличивает риск ДТП, почему нет борьбы с ямами такими?”, - задался вопросом один из зрителей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси объявило о завершении “масштабного ямочного ремонта” на республиканских дорогах страны. По информации ведомства, всего с начала 2024 года на автомагистралях дорожники устранили 354 тыс. квадратных метров дефектов.

Минтранс объявил о завершении «масштабного» ремонта дорог в Беларуси