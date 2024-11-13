ГАИ предложила разрешить мотоблокам ездить по белорусским дорогам. Но не всем
Начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности белорусской Госавтоинспекции Александр Шевченко 12 ноября рассказал об очередном одном изменении Правил дорожного движения (ПДД), которое может быть закреплено в ближайшее время. Речь идёт о правилах движения мотоблоков.
По действующим правилам разъезжать на мотоблоке в Беларуси можно исключительно по участкам, не относящимся к дорогам общего пользователя. Собственно, поэтому и водительских прав на эту технику в Беларуси не требуется. Однако, в скором времени ситуация может измениться.
По словам представителя ГАИ, в рассматриваемых сейчас изменениях ПДД есть пункт, которые позволяет ездить на мотоблоках не только по дорогам без усовершенствованного покрытия, но и остальным дорогам.
“Движение на мотоблоке с прицепом планируется разрешить по проезжей части, не далее 1 метра от её правого края”, - рассказал Шевченко.
Однако, в ПДД останется два важных ограничения: ездить по дорогам общего пользования мотоблокам разрешат:
- только в светлое время суток,
- по дорогам, где максимальная разрешённая скорость не превышает 90 км/час.
Где планируют ввести запрет на парковку самокатов?
Важные изменения, по словам представителя ГАИ, ждут владельцев велосипедов и средств персональной мобильности (СПМ). Ранее сообщалось, что их предложили приравнять к транспортным средствам.
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Шевченко же рассказал о ещё одном запланированном новшестве: в правилах планируют прописать запрет на парковку велосипедов и СПМ на проезжей части, а также в местах, где они могут мешать или угрожать безопасности других людей.
“Нельзя будет ставить их поперёк дороги, возле подъездов или при входе в здания”, — пояснил представитель ГАИ.
Ранее Telegraf.news рассказал, что Госавтоинспекция пока не определилась, вернётся ли в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси требование спешиваться с велосипеда и электросамоката перед пешеходным переходом. После общественного обсуждения соответствующего законопроекта инспекция пообещала “найти компромисс” и учесть интересы как водителей, так и велосипедистов.
«Есть определенный конфликт» — В ГАИ пообещали «найти компромисс» в ПДД для белорусских велосипедистов и водителей