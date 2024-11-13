ГАИ предложила разрешить мотоблокам ездить по белорусским дорогам. Но не всем

Опубликовано: 13.11.2024 14:38 , Обновлено: 13.11.2024

Начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности белорусской Госавтоинспекции Александр Шевченко 12 ноября рассказал об очередном одном изменении Правил дорожного движения (ПДД), которое может быть закреплено в ближайшее время. Речь идёт о правилах движения мотоблоков.

По действующим правилам разъезжать на мотоблоке в Беларуси можно исключительно по участкам, не относящимся к дорогам общего пользователя. Собственно, поэтому и водительских прав на эту технику в Беларуси не требуется. Однако, в скором времени ситуация может измениться.

По словам представителя ГАИ, в рассматриваемых сейчас изменениях ПДД есть пункт, которые позволяет ездить на мотоблоках не только по дорогам без усовершенствованного покрытия, но и остальным дорогам.

“Движение на мотоблоке с прицепом планируется разрешить по проезжей части, не далее 1 метра от её правого края”, - рассказал Шевченко.

Однако, в ПДД останется два важных ограничения: ездить по дорогам общего пользования мотоблокам разрешат:

только в светлое время суток,

по дорогам, где максимальная разрешённая скорость не превышает 90 км/час.

Где планируют ввести запрет на парковку самокатов?

Важные изменения, по словам представителя ГАИ, ждут владельцев велосипедов и средств персональной мобильности (СПМ). Ранее сообщалось, что их предложили приравнять к транспортным средствам.

ГАИ Беларуси предложила признать этих пешеходов водителями

Шевченко же рассказал о ещё одном запланированном новшестве: в правилах планируют прописать запрет на парковку велосипедов и СПМ на проезжей части, а также в местах, где они могут мешать или угрожать безопасности других людей.

“Нельзя будет ставить их поперёк дороги, возле подъездов или при входе в здания”, — пояснил представитель ГАИ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Госавтоинспекция пока не определилась, вернётся ли в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси требование спешиваться с велосипеда и электросамоката перед пешеходным переходом. После общественного обсуждения соответствующего законопроекта инспекция пообещала “найти компромисс” и учесть интересы как водителей, так и велосипедистов.

«Есть определенный конфликт» — В ГАИ пообещали «найти компромисс» в ПДД для белорусских велосипедистов и водителей