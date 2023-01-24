Лукашенко приказал Кочановой отремонтировать ямы на дорогах

Опубликовано: 24.01.2023 12:53 , Обновлено: 24.01.2023

Александр Лукашенко заявил, что белорусы активно жалуются на плохие дороги в стране. Но, по его мнению, ухудшение асфальтового покрытия произошло в первую очередь по вине природы.

«Люди должны понимать, что зима у нас отвратительная. Наш асфальт начинает крошиться. Но это не оправдывает», - завивл он.

По словам Александра Лукашенко, особенно жалуются на качество покрытия автомоьилсты в Минске. Решить вопрос он поручил почему-то главе Совета Республики Кочановой и министру внутренних дел Кубракову.

По словам Александра Лукашенко, для приведения дорог в хорошее состояние достаточно провести “ямочный ремонт”.

“Что меня удивило: у вас в городе полсотни машин, даже больше, которые в этот период должны работать с ямочным ремонтом. Полсотни! За сутки, если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах. Будет плохо, если я начну разбираться”, - заявил он.