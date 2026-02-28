ГАИ попросила водителей поднять кресла и взять в дорогу один аксессуар. Можно уже менять резину?

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Опубликовано: 28.02.2026 20:01 , Обновлено: 28.02.2026

В ГАИ в преддверии весны попросили белорусских водителей учесть сразу несколько новых опасностей. И речь не об оленях на дорогах (хотя и они несут некоторую угрозу). Вот список факторов, которые автолюбители могли подзабыть за зиму, но которые очень важно учитывать весной.

“Помните, что с приходом тепла на дорогах появляются велосипедисты и любители средств персональной мобильности (СПМ)”, - сообщили в Госавтоинспекции, явно на что-то намекая.

Но секрета тут нет, многие водители знают, что пешеходы на дорогах особенно опасны из-за весеннего яркого солнца, которое может ослепить человека за рулём. А это значит, что нужно держать чистыми стекла машин и не только.

“Рекомендуется поднимать выше кресла и опускать козырьки, использовать солнечные очки. Не забывайте, что мокрое дорожное полотно отражает солнечный свет как зеркало”, - посоветовали в ГАИ.

Естественно, в случае ослепления водителям нужно очень плавно снизить скорость до безопасной, возможно, даже остановиться на обочине.

А что же зимние шины?

Кстати, с 1 марта согласно закону белорусские водители имеют полное право поехать на шиномонтаж и поставить летнюю резину. Впрочем, в ГАИ попросили не торопиться.

“Несмотря на то что с 1 марта разрешено передвигаться на летних шинах, Госавтоинспекция рекомендует не торопиться с их заменой. В случае осадков или сырой погоды с минусовой температурой зимние шины гораздо лучше справятся со своими функциями”, - считают в Госавтоинспекции.

Однако на этот счет есть отдельное исследование. Ранее Всеобщий немецкий автомобильный клуб (ADAC) изучил, как летние и зимние шины ведут себя на дорогах с разным покрытием в сухую и мокрую погоду. Посмотрели, как увеличивается тормозной путь шин в разных условиях, какие шины быстрее уходят в аквапланирование и какие теории о зимних и летних шинах удалось развенчать немецким исследователям.

Немецкие учёные развенчали мифы о зимних и летних шинах. Тормозной путь — доказательство?