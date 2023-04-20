ГАИ пообещала выставить усиленные наряды ДПС на трех белорусских трассах. Следить будут за всеми
Сотрудники Госавтоиспекции решили провести с 20 по 22 апреля «массированную отработку» трех белорусских дорог. Они нацелены ловить как водителей автомобилей, так и мотоциклистов, а также пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.
Так, с 20 апреля ГАИшники будут усиленно контролировать трассу М-5 «Минск – Гомель».
А со следующего дня, 21 апреля — еще двух дорог:
- Р-88 «Житковичи – Давид Городок – граница Украины»;
- Р-35 «Калинковичи – Брагин – Комарин – граница Украины».
Как рассказали в инспекции, наряды ДПС планируют выставить в местах с «повышенной вероятностью» совершения ДТП. При этом, использовать будут не только гласный контроль (когда автомобили ГАИ имеют специальную окраску и мигалки), так негласный и смешанный.
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Сотрудники ГАИ будут уделять особое внимание грубым нарушениям ПДД, А именно:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- управления без прав;
- превышение скорости;
- нарушение правил обгона и перевозки пассажиров;
- нахождение пешеходов на проезжей части в нетрезвом виде;
- отсутствие на одежде и вещах пешеходов световозвращающих элементов в темное время суток.
А еще ДПСники будут «в усиленном режиме» ловить мотоциклистов за «хулиганские действия».
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